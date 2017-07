Глазам своим не верю

Поп-звезда выпускает клип на очередной свой хит, и тот собирает миллион просмотров — в этом нет ничего удивительного. А если такого же успеха достигает совершенно невменяемый клип не очень известной группы? «Лента.ру» вспомнила несколько безумных видеоработ, не укладывающихся ни в какие рамки представлений об успешном ролике. И тем не менее их посмотрели миллионы раз.

Death Grips

Классика. В течение почти четырех минут рэпер американской группы Death Grips Стефан Бернетт едет в машине на пассажирском сидении. Но как едет! Такое ощущение, что его водитель свернул в черную дыру, и Барнетт не возражает против такого маршрута.

Ratatat

Почти семь миллионов просмотров у клипа, в котором практически ничего не происходит. Только стена подвала и светомузыка. В середине второй минуты в кадр ненадолго попадает фотограф-китаец. При всем этом Cream On Chrome — едва ли не самый популярный клип нью-йоркской экспериментальной группы Ratatat.

Grizzly Bear

Авторы ролика постарались, чтобы смотреть на музыкантов Grizzly Bear было почти невыносимо. Несколько минут мы наблюдаем их лица, с которыми явно что-то не так. Или это их нормальное состояние? Но заканчивается все хорошо: в головах музыкантов разгорается фейерверк, и вскоре их охватывает пламя. Может быть, это метафора духовного прозрения.

Коннан Мокасин

Раскрашенные люди — это то, что мы видим в течение первых четырех минут видео на песню новозеландского исполнителя Коннана Мокасина. Кому-то столько времени хватило бы на целую песню, но для Мокасина это только начало. Затем сам артист, внешне немного напоминающий Страшилу из «Волшебника Изумрудного города», отправляется блуждать по улицам и оврагам, робко преследуя девушку с головой дельфина. Полтора миллиона просмотров.

Thundercat

Один из самых трогательных и ненормальных клипов Стивена Бренера, известного как Thundercat. Музыкант сидит в песочнице с гигантским клубком шерсти, его избивает полицейский в подворотне, но спасает кот в окне, он летит на другую планету — да мало ли что взбредет в голову режиссеру. И все это снято на VHS.

Cyriak

Британский художник и аниматор Харрис Сайриак сам пишет музыку для своих нездоровых видео, от просмотра которых может поехать крыша. Как правило, это видеоколлажи. Один из наиболее ярких примеров — клип Malfunction, выпущенный в 2014 году и собравший почти три миллиона просмотров.

Aphex Twin

Ирландский экспериментатор по достоинству оценил видео, присланное ему 12-летним подростком из Дублина, и придал ролику статус официального.

MGMT

Да, 87 миллионов просмотров. Именно эта песня принесла американской неопсиходелической команде MGMT всемирную славу и почет. Малое дитя, на неверных ногах бредущее мимо отвратительных разлагающихся зомби, — есть на что посмотреть. Плюс цитата из Ницше, подписанная почему-то Марком Твеном. Правильно, стиль надо выдерживать даже в мелочах.

Renaldo and the Loaf

И, наконец, видео на песню британского авангардного дуэта Renaldo and the Loaf под названием Songs For Swinging Larvae. Да, не миллион, а 220 тысяч просмотров. Но если вы увидите этот клип, то согласитесь, что 200 тысяч — все равно невероятный показатель для этого художественного произведения. Описывать происходящее в ролике бессмысленно.