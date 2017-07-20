«Сейчас я уже не буду плакать»

До 29 лет лет в жизни Шангрилы Рендон не было места рекордам и марафонам. Филиппинка, в детстве ставшая жертвой сексуального насилия, а затем пережившая то же самое после переезда в США, страдала от алкогольной зависимости и расстройства пищевого поведения. Но однажды она решила изменить свою жизнь. Шангрила рассказала «Ленте.ру», как ей это удалось.

«Я поняла, что уже сделала многое»

23 октября 2015 года Шангрила Рендон вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая спортсменка, преодолевшая дистанцию Международного триатлона в Мехико: за 83 часа, 48 минут и четыре секунды в общей сложности она проплыла 19 километров, проехала на велосипеде 900 километров и пробежала 211 километров. Почти трое суток, почти 1200 километров — все эти «почти» меркнут на фоне того, что Рендон стала настоящей чемпионкой. Все это время ей помогала группа поддержки во главе с любящей женой. Да, да, женой. Все было хорошо.

Хотя могло и не быть. По современным меркам Шангрила начала заниматься спортом безнадежно поздно. Ей было уже 29, когда она приступила к активным тренировкам. Тогда в ее жизни изменилось многое.

«29 лет — это поворотный момент. Я поняла, что уже сделала многое: начала заниматься триатлоном, велосипедным спортом, старалась работать над собой, участвовала в марафонах. Тогда же я встретила свою группу поддержки, которая сейчас помогает мне во всем. В ней состоит моя жена. Не знаю, легально ли здесь говорить об этом — Винета сделала мою жизнь намного лучше. Она показала, что нужно следовать только за тем, что ты действительно любишь», — рассказывает Шангрила, беззаботно улыбаясь.

Шангрила Рендон Фото: Павел Сухоруков / Red Bull Content / AP

Задавая вопрос о прошлом, думаешь, как не задеть ее. «That's ok, — отвечает Рендон. — Теперь я уже не буду плакать».

«Я никому не говорила, была хорошей девочкой»

В 17 лет она была на грани суицида. С пятилетнего возраста Шангрилу на ее родине неоднократно насиловали мужчины. По ее словам, она потеряла счет этим случаям. «Я не рассказывала об этом родителям. Я ходила в школу, делала то, что говорили мне взрослые, была хорошей девочкой».

Шангрила училась в обычной католической школе для девочек в Маниле, столице Филиппин. По утрам она уходила на учебу, вечером возвращалась и занималась домашними делами. Юная Рендон была отличницей, да и по поведению ей можно было смело ставить пятерку: тихая, скромная девушка всегда была готова помочь родителям. В общем, идеальный ребенок. Ее спортивные интересы ограничивались национальными филиппинскими играми и лазаньем по деревьям.

И все это время ею пользовались мужчины. Когда ей было 19, семья решила эмигрировать в США. Шангрила поступила в колледж. Жизнь будущего инженера изменилась не слишком значительно: по вечером играла роль родителей для младших брата и сестры, ведь отец с матерью пропадали на работе, пытаясь вытянуть семью из бедности. Казалось, что кошмар позади.

«В 24 меня снова изнасиловали. Парень воспользовался мной прямо в моей машине на парковке. Все это попало на камеры видеонаблюдения, я ходила с записями в полицию, но не смогла добиться справедливости. Я должна была закончить учебу и получить степень бакалавра, но не смогла из-за посттравматического синдрома и депрессии. У меня возникли проблемы с питанием: до 22 лет я страдала анорексией, с 22 до 27 — булимией. У меня была алкогольная зависимость. Потребовалось много времени, чтобы преодолеть это все», — не вдаваясь в детали, рассказала Рендон.

Детали здесь вряд ли уместны. Годы лечения у специалистов, антидепрессанты, расстроенный организм и психика. Так она жила до 29 лет, пока не осознала, что в жизни есть за что зацепиться. И пришла в спорт. Он привел ее к рекорду в Мехико, а теперь столкнул с самой большой авантюрой в ее жизни — Red Bull Trans-Siberian Extreme.

«Девять тысяч километров? О'кей, нормально»

Она попала в список участников самой протяженной велогонки в мире в последний момент.

«Я участвовала в Race Across America (велогонка протяженностью около 4800 километров — прим. «Ленты.ру»). Это было очень дорого, поэтому я запросила спонсорство и тренировалась, тренировалась, тренировалась. Я вообще всегда тренируюсь. Я не знала точно, поеду ли на Trans-Siberian Extreme, поэтому заявилась в последний момент. Когда я наконец узнала, что у меня будет спонсор, не могла поверить такой удаче. Я уже не думала о дистанции. Расстояние от Москвы до Владивостока превышает дистанцию Race Across America в два раза. И я подумала: о'кей, нормально», — сказала Шангрила, первая женщина, которая участвует в гонке от Москвы до Владивостока в сольном зачете.

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От прошлого не уйти, как бы этого ни хотелось. Рендон это прекрасно понимает, однако старается найти в своем кошмарном детстве и юности мотивацию, а не причину сдаваться. Участие в велопробеге для филиппинки — шанс показать, что и с таким бэкграундом можно и нужно делать что-то настоящее.

«Я пострадала от многих вещей. Меня вообще не должно быть в живых. Но я все еще здесь, и, может быть, у меня есть какое-то предназначение. Я вижу его в том, чтобы помочь людям сделать что-то великое, даже если их прошлое было таким же плохим».

Можно только представить, как велосипедистам удается не потерять рассудок, когда счетчик на руле накручивает километр за километром. Россиянин Алексей Щебелин, победитель прошлогоднего заезда, разговаривает с прикрепленной к рулю игрушкой. Шангрила борется с этим иначе.

«Глаза высыхают, а мозг отказывается работать. Я начинаю видеть всякие предметы, которых нет. Все системы просто отказывают. И это пугает, когда я вижу единорогов на парне впереди себя. Но потом я просто смеюсь над этим. Был у меня такой случай. Однажды во время гонки я увидела огнетушитель. Ну, думаю, какая красивая девочка сидит. Потом я присмотрелась и увидела, что это на самом деле. И просто посмеялась», — улыбается Рендон.

Сейчас спортсменка где-то в Поволжье. Гонка стартовала 18 июля, а завершится 10 августа во Владивостоке. Впереди Шангрилу ждут сотни подъемов и спусков, тысячи километров.

Шангрила Рендон Фото: Володя Воронин / Red Bull Content Pool / AP

«Россия и Филиппины во многом похожи»

По такому маршруту Шангрила едет впервые в жизни. Более того, это ее первый визит в Россию. За время гонки она посетит сразу 15 городов страны. «Пока я успела заметить, что Россия — большая страна. Правда, просто огромная», — говорит филиппинка. При всей разнице между нашими странами Рендон видит и общие черты.

«Я разговаривала с одним журналистом, и он сказал, что русские все время опаздывают. У нас тоже есть особенное время для встречи — так сказать, филиппинское время (смеется). В США все по-другому, там нужно всегда приходить в установленное время. Поэтому мне пришлось переучивать себя. Но если говорить серьезно, нас связывает привычка к тяжелой работе. В России, как мне кажется, человек тоже готов на любую работу. Объясню: тебе не говорят, что ты что-то должен делать. Ты просто можешь делать то, в чем ты хорош. Если у тебя есть актерский талант — ты играешь в кино или в театре. На Филиппинах так же. Но в России все-таки лучше (смеется). В моей стране процветает бедность», — посетовала Шангрила. Напоследок она, как ни странно, призвала не заниматься марафонами.

«Марафоны — это реально трудно. Не делайте этого! Это отнимает много времени и сил. Но это великолепно! Когда я делаю что-то сложное, я проверяю себя. Это мотивирует меня, я становлюсь лучше. Я делаю это для фонда против детского насилия на Филиппинах. Когда я участвовала в этих состязаниях, мне казалось, что я — солдат на войне. Я все еще готова сражаться, несмотря на то, что со мной было».