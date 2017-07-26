Наживка для инвестора

В начале июля сообщалось, что в Китае арестованы сотрудники компании, работавшие над созданием автобуса-тоннеля. Проект TEB предназначался для решения одной из проблем современных мегаполисов — автомобильных пробок. Транспортное средство было сконструировано таким образом, что могло передвигаться над потоком машин. Однако инвесторов ждало разочарование: футуристический автобус оказался фейком. Об аферах, рожденных благодаря техническому прогрессу и научным открытиям, — рассказывает «Лента.ру».

Китайское чудо

Проект автобуса-тоннеля презентовали летом 2016 года как инновационную разработку. Транспортное средство было способно, как уверяли разработчики, проезжать над загруженными городскими магистралями, перевозить 300 пассажиров. Они утверждали, что новинка способна разгрузить магистрали современных городов на 35 процентов.

В демонстрационном ролике все выглядело очень достоверно: футуристического вида махина в тестовом режиме передвигалась по улице над автомобилями. Проект TEB впечатлил десятки инвесторов из Бразилии, Франции, Индии и Индонезии. В общей сложности они вложили примерно 1,5 миллиарда долларов в организацию серийного производства автобуса-тоннеля.

Вместо «стрижки купонов» теперь им приходится обивать пороги китайских правоохранительных органов в надежде вернуть свои кровные. Основателю компании и его подчиненным предъявлены обвинения в мошенничестве. Как выяснилось, после съемок рекламного ролика разобрали 300-метровый участок рельсов, по которым передвигался автобус-тоннель, саму машину поставили на склад.

Американская мечта

В 1867 году американская компания Union Pacific Railroad создала «дочку» Credit Mobilier of America, которой были предоставлены выгодные контракты на строительство железных дорог. На тот момент развитие транспортной инфраструктуры власти США считали приоритетом. Строительные фирмы могли рассчитывать на льготы и дотации от государства.

Для этого необходимо было получить поддержку Конгресса. Union Pacific Railroad нашла простой, но эффективный способ, как решить лоббистскую задачу. Акции «дочки» продали конгрессменам по номинальной цене. Новоиспеченные акционеры охотно голосовали за предоставление Credit Mobilier of America госсубсидий на покрытие явно завышенных расходов.

Тайное стало явным в 1872 году. Разоблачителем выступил помощник руководителя Credit Mobilier, который предоставил газете New York Sun документы, раскрывающие коррупционную схему. В итоге было установлено, что из 47 миллионов долларов госдотаций на счетах Union Pacific осело около 21 миллиона.

Панамский рок

Панамский канал соединяет одноименный залив Тихого океана с Карибским морем Атлантического океана. В эксплуатацию он был сдан в 1920 году, и это явно не фейк. Однако в свое время словосочетание «Панамский канал» вызывало в мире лишь одну ассоциацию — крупнейшая афера XIX века.

Масштабный инфраструктурный проект стартовал в 1879 году. Идейным вдохновителем и организатором выступил французский дипломат Фердинанд Лессепс. Отметим, что в его активе было успешное строительство Суэцкого канала, и это, безусловно, подкупило инвесторов.

Фото: AKG Images / East News Panama, Panama Canal (Connection between the Atlantic Ocean and the Pacific; built 1879-1914, by F. von Lesseps and H.W. Goethals). Construction of the Panama Canal: work on the Culebra Cut (?). Photo: c.1904/13 (Harris & Ewing).

С согласия правительства Колумбии, к которой в то время относилась Панама, француз создал акционерное общество «Всеобщая компания Панамского межокеанского канала». До начала земляных работ компания умудрилась потратить 60 миллионов долларов — две трети от затрат на строительство Суэцкого канала. Причем значительную часть средств «съели» расходы на рекламу.

К 1885 году деньги практически закончились. Чтобы закрыть финансовую дыру руководство «Всеобщей компании Панамского межокеанского канала» задумало провести лотерею. Потребовалось согласие парламента. Несмотря на то что правильно голосовать депутатов «убедили» чеки от 10 до 500 тысяч франков, закон был принят только в 1888 году.

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Проведенная лотерея ситуацию не спасла и принесла организаторам всего 254 миллиона франков вместо предполагавшихся 720 миллионов. В 1889 году наступил крах амбициозной стройки. Канал был прорыт лишь на четверть. На это ушло около 1,3 миллиарда франков. В списках потерпевших значилось 700 тысяч человек, приобретших акции.

Так, слово «Панама» стало синонимом финансовой авантюры. Несколько французских парламентариев свели счеты с жизнью. Лессепс и другие руководители компании пошли под суд и были приговорены к пяти годам тюрьмы. Сам Лессепс ввиду преклонного возраста за решетку не попал.

Тайна формулы

Луис Энрихт известен тем, что в 1916 году объявил, что изобрел некое химическое вещество, которое, соединяясь с водой, превращало ее в полноценное автомобильное топливо. Причем этот ингредиент стоил не более цента за галлон.

Открытием заинтересовался Генри Форд. Он был готов купить патент на производство заменителя бензина при одном условии — сначала должны быть проведены лабораторные испытания. До тестов дело не дошло, что не помешало Форду подарить Энрихту автомобиль.

В ноябре 1917 года финансист Бенджамин Йоакум подписал с Энрихтом соглашение, по которому приобретал все права на заменитель бензина. Изобретатель получил аванс в размере 100 тысяч долларов и передал бизнесмену запечатанный конверт.

Однако магической формулы в нем не оказалось, и Энрихта взяли под стражу. Он объявил, что сжег единственный экземпляр формулы. Окружной прокурор в действиях «изобретателя» состава преступления не нашел.

Маслом по воде

Энтони де Анджелис получил прозвище американского «короля масла для салатов». Его фирма, основанная в 1955 году, поставляла на рынок США внушительные объемы растительного масла. В 1962-м он решил монополизировать соевый рынок. Для этого предприниматель привлек кредиты примерно на 175 миллионов долларов, в том числе у American Express и Bank of America.

Энтони Де Анджелис Энтони Де Анджелис

Залогом стали цистерны, якобы заполненные маслом, хотя на самом деле в них была обычная вода. Бизнесмен, в отличие своих кредиторов, хорошо усвоил школьный курс физики: масло в воде не растворяется, а скапливается на поверхности, образуя пленку.

Подлог вскрылся в 1968 году. Результат — падение рынка и банкротство сразу нескольких кредиторов де Анджелиса. Суд приговорил его за мошенничество к семи годам тюремного заключения.

Призрак золота

Золоторудное месторождение Бусанг на острове Борнео в Индонезии в 1993 году приобрела канадская компания Bre-X Minerals. В октябре 1995 года было объявлено, что после начала промышленной добычи золота месторождение даст не менее 30 миллионов унций (850 тонн) драгоценного металла. Вскоре прогнозные оценки выросли до 71 миллиона тройских унций (2,2 тысячи тонн) золота.

Bre-X Minerals Фото: AP

На бирже в Торонто акции Bre-X Minerals подорожали в десятки раз. Капитализация компании достигла 6 миллиардов долларов В спекулятивную игру включились крупнейшие горнодобывающие компании из США, Канады, Индонезии.

Для проверки достоверности данных Bre-X Minerals 17 февраля 1997 года на Борнео отправились специалисты компании «Фрипорт». Уже первые пробы показали небольшое содержание золота в породе. На бирже поползли панические слухи о том, что данные о запасах золота на Бусанге, что называется, несколько преувеличены.

Крах случился 26 марта: курс акций Bre-X упал с 286,5 до 6 канадских долларов. Владелец компании Дэвид Уолш сбежал на Багамы, где через год скончался от разрыва аневризмы.