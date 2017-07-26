Спорт
 
Последние новости
Украина остановила подачу электроэнергии в ДНР
Бывшей участнице «Дома-2» дали полтора года колонии
Вашингтон пригрозил Москве ответом на ответ за арест дипсобственности
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат в 2018 году
Названа дата выхода второй «Чудо-женщины»
ПСЖ выдвинул Неймару ультиматум
Виновницу ДТП в Балашихе уличили в превышении скорости и беседе по мобильному
Популярные новости
Украина остановила подачу электроэнергии в ДНР
Суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов
Виновницу ДТП в Балашихе уличили в превышении скорости и беседе по мобильному
Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную «баню» в самолете
ПСЖ выдвинул Неймару ультиматум
Дело «пьяного» мальчика из Балашихи передали в суд
Украина окончательно ликвидирует концерн «Антонов» за два месяца

Мужик сказал

Съеденная крыса, эфир в трусах и другие безумные обещания в спорте

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: BBC

Отголоски эпической победы «Барселоны» над «Пари Сен-Жермен» доносятся до сих пор. Еще после первого матча между командами, который завершился победой парижан со счетом 4:0, мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дайо пообещал съесть крысу, если французский клуб вылетит из Лиги чемпионов. Во вторник ему пришлось ответить за свои слова. И пока мсье Дайо обедал, «Лента.ру» вспоминала самые безумные обещания, данные до или после больших побед.

Крысиный король

Трапеза мэра небольшого городка Мон-де-Марсан на юго-западе Франции стала для его жителей главным событием лета. Шарль Дайо отобедал в одном из местных ресторанов, а в качестве основного блюда выступила... крыса. К счастью, не в сыром виде. Повара приготовили в общем-то несъедобное животное по особому рецепту. Разумеется, мсье Дайо продегустировал столь необычное блюдо не по собственному желанию. Весной 2017 года после разгрома, который ПСЖ учинил «Барселоне», мэр в сердцах пообещал съесть крысу, если каталонцы в итоге пройдут в следующий раунд.

Ликование французов остудил Серхио Роберто на 95-й минуте ответного матча, чем обрек Шарля Дайо на незавидную участь. Тот собирался с мыслями почти полгода.

Приоделась

За свои слова отвечают не только мужчины. Коллега Дайо, мэр американского Нэшвилла Меган Барри, проиграла пари главе Питтсбурга Уильяму Пудуто. Будучи уверенной в победе представляющих ее город «Предаторс» в финальной серии Кубка Стэнли, политик пообещала надеть свитер «Пингвинс» в случае поражения своей команды. «Питтсбург» обыграл соперника с общим счетом 4:2.

Как и полагается порядочной женщине, Барри обещание сдержала. На пресс-конференции, посвященной окончанию сезона в НХЛ, она облачилась в форму с фамилией не кого-нибудь, а российского форварда Евгения Малкина.

Видео: @NikkiBurdine / Twitter

Обещать — значит жениться

Чемпионства «Спартака» болельщики красно-белых ждали с 2001 года. Едва ли не сильнее всех золотых медалей для своей команды желала девушка Елизавета, ведь победа подопечных Массимо Карреры в РФПЛ должна была «озолотить» безымянный палец ее руки.

Фотография Елизаветы с баннером «Парень пообещал жениться, когда "Спартак" станет чемпионом», в начале сезона 2016/2017 облетела все соцсети. В апреле красно-белые наконец оформили чемпионство. А спустя месяц счастливая девушка сообщила, что ее молодой человек Алексей сделал ей предложение руки и сердца. Отказаться от него Елизавета просто не могла.

На эту и на ту

Тату на пятой точке — тренд этого лета среди английских фанатов. Один из них украсил свои ягодицы фамилией защитника Джона Терри, который перешел в его любимый клуб «Астон Вилла». Обещание сделать это он дал за день до официального трансфера. После этого он пообещал держать язык за зубами, даже если в клуб перейдет Лионель Месси.

Болельщик «Арсенала» пошел дальше и набил портрет форварда Александра Лаказетта, перешедшего в лондонскую команду 5 июля. Хотя его, кажется, немного обманули: изображение француза подозрительно похоже на лицо его коллеги по амплуа Даррена Бента, о чем не преминули сообщить пользователи Twitter в комментариях под фотографией.

Голый череп, чистая совесть

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов не рвал на себе волосы во время турнира саблисток на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Его подопечные уверенно дошли до финала командных соревнований, где закололи украинок — 45:30. Но после вручения золотых медалей с шевелюрой ему все же пришлось распрощаться: Яна Егорян лично побрила наставника.

Видео: Artem Zagumennov / YouTube

Аналогичная участь постигла журналиста Петра Воликова, который усомнился, что Андрей Аршавин сможет забить восемь мячей за казахстанский «Кайрат» в сезоне-2016. В итоге футболисту потребовалось 27 матчей, чтобы преодолеть эту отметку, и несколько минут, чтобы лишить голову Воликова растительности.

Видео: f.c.kairat / Instagram

Голый король

Гари Линекер после успешной карьеры футболиста переквалифицировался в телеведущего, причем настолько здорово, что «Би-би-си» отдал ему на откуп программу Match of the Day об Английской премьер-лиге. Гари — призванный телевизионщик, ведь говорить он умеет много и красиво. Но лучше бы ему иногда молчать.

Не веривший в сказку бывшего клуба «Лестера» в сезоне-2015/2016 Линекер пообещал провести эфир в одних трусах, если «лисы» выиграют чемпионат Англии. Все помнят, чем закончился тот сезон? Гари уж точно. Настоящий английский джентльмен, он свое слово сдержал.

Не смогли

Даже самые смелые люди не всегда выполняют обещанное. Валерий Газзаев ныне политический деятель, а 2005-м он был тренером самого успешного российского клуба — ЦСКА. Тот год запомнится фанатам армейцев великолепной победой в Кубке УЕФА, ради достижения которой специалист был готов — внимание! — сбрить усы. Уже когда трофей оказался в руках красно-синих Газзаев сдал назад и объяснил, что его не так поняли, да и вообще назвал все истории про усы выдумками. А жаль. Валерия Георгиевича без усов не видели со времен его юности.

В 2010 году уже сборная Испании добилась первой великой победы. В ЮАР подопечные Висенте Дель Боске стали чемпионами мира, после чего футболисты дали волю своему безумию. Кто-то, как форвард Фернандо Льоренте, пообещал прыгнуть с парашютом. Подслушав коллегу, полузащитник Хави Мартинес тоже решил шагнуть из самолета. Только уже без парашюта. Наверное, молодой испанец лишь пошутил, ведь перейти от слов к делу он так и не решился.

Евгений Бакин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт14:4225 июля
Ари

«Почувствовал жуткую боль и начал кричать»

«Спартак» буксует, Ари плачет, Миллер танцует — итоги тура РФПЛ
12:30Сегодня

Возмущенный стоимостью игроков Гвардиола потратил миллиард евро на трансферы

00:4521 июля

Бывший футболист «Барселоны» перешел в тульский «Арсенал»

13:58Сегодня

ПСЖ выдвинул Неймару ультиматум

Спорт14:2618 июля
Евгения Медведева

Япона мать

Как российская фигуристка Медведева свела с ума Японию
09:55Сегодня

Тренер Гвардиола посчитал безумными цены на футболистов

06:3121 июля

Нурмагомедов усомнился в существовании российского футбола

11:02Сегодня

Адвокат Учителя назвал заказом со стороны баннер фанатов против «Матильды»

Спорт13:5825 июля

«Я хочу быть как Конор Макгрегор»

Что заставляет китайских детей уходить в подпольные бойцовские клубы
06:40Сегодня

Мэр французского города съел крысу из-за поражения ПСЖ от «Барселоны»

09:4821 июля

Игроки сборной Сальвадора покусали футболистов из США во время матча

07:36Сегодня

Американский гонщик представил шлем с автоматической подачей конфет

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
«Кто нибудь раньше уже катался на самокате?» — «Это секретная информация»Дети дождя
Репортаж из летнего лагеря для подростков с аутизмом Центра «Антон тут рядом»
Фото: пресс-служба ресторана «Экспедиция»Фестиваль органов
Где в Москве вкусно готовят рожки да ножки
Косачев призвал дать Вашингтону болезненный ответ на новые санкции
Около 60 человек отравились макаронами в Новой Москве
Гаишнику в Татарстане пришлось отстреливаться от пьяных сельчан
Забытую капсулу с посланием потомкам нашли в новосибирской школе
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Трамп пообещал заключить крупную торговую сделку с Великобританией
Бунтующие учителя оккупировали аэропорт в Перу
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Порошенко проверят на госизмену
Украина остановила подачу электроэнергии в ДНР
Расстрелявшим ветеранов АТО в Днепропетровске оказался раввин-кредитор
Украинский телеведущий назвал русскоязычных граждан «залогом войны»
Киев ответил на обвинения Трампа во вмешательстве Украины в выборы
Депутат Рады назвал условие установления на Украине военной диктатуры
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
Суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов
Итальянский банк UniCredit взломали хакеры
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат в 2018 году
Бывший глава «Югры» опроверг слова зампреда ЦБ о манипуляциях с вкладами
Объем плохих долгов в России вырос до 1,43 триллиона рублей
Греция вернулась на долговой рынок
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
«РусГидро» назвала недопустимыми заявления руководства Киргизии в адрес компании
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Украина окончательно ликвидирует концерн «Антонов» за два месяца
ЕС изменил формулировки в обосновании санкций против Ротенберга
Производитель SSJ-100 отказался подтвердить информацию о контракте с Ираном
Великобритания с 2040 года запретит продажу бензиновых и дизельных автомобилей
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Похищение в особо крупном размере
Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана
Россия получила из Франции второй противоминный комплекс для новых тральщиков
Виновницу ДТП в Балашихе уличили в превышении скорости и беседе по мобильному
Дело «пьяного» мальчика из Балашихи передали в суд
Суд амнистировал 13 фигурантов дела об обналичивании миллиардов в Мастер-банке
Все материалы
Наука и техника
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле
Найдены новые гигантские кометы
Внедряемого в тело человека робота показали на видео
Коррозия в 2014 году отняла у Китая более 300 миллиардов долларов
Все материалы
Спорт
Мужик сказал
Съеденная крыса, эфир в трусах и другие безумные обещания в спорте
Ари«Почувствовал жуткую боль и начал кричать»
«Спартак» буксует, Ари плачет, Миллер танцует — итоги тура РФПЛ
«Я хочу быть как Конор Макгрегор»
Что заставляет китайских детей уходить в подпольные бойцовские клубы
Возмущенный стоимостью игроков Гвардиола потратил миллиард евро на трансферы
ПСЖ выдвинул Неймару ультиматум
Тренер Гвардиола посчитал безумными цены на футболистов
Адвокат Учителя назвал заказом со стороны баннер фанатов против «Матильды»
Все материалы
Культура
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
Он живой и щерится
«Древние чудовища России» и еще 9 книг о животных для детей от 0 до 18 лет
Названа дата выхода второй «Чудо-женщины»
Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области
Рогозин сочинил любовную песню про Ленку — голую коленку
В совете при Минкульте попросили вырезать голую грудь из «Матильды»
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
Мемы понаехали
В кого превратились Кейдж и Сигал после белорусского и казахского гостеприимства
Сергея Дружко признали врагом Украины
«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус
Тысячи россиян согласились на слежку от MDK, «Борща» и «Корпорации зла»
В сети отыскали «смертельно опасное» приложение о грибах
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI
Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ
Casadei предложила носить сапоги в виде кружевных чулок
Bentley выпустил кабриолет в яхтенном стиле в честь древнегреческой богини
Gucci отправил моделей по «Звездному пути»
Все материалы
Путешествия
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Российский турист пропал в горах Абхазии
Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную «баню» в самолете
Пассажира поезда наказали за засовывание денег в рот попутчика
В России выберут лучший стритфуд-проект
Аня Бушуева: «О, здесь даже телевизор есть!»
Что ждет туриста в самом дорогом и самом дешевом отеле Валенсии
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс
Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии
В Китае 400 пенсионерок приняли участие в конкурсе бикини
В ЮАР бегемот забрел на заправку
Все материалы
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
Какие видами спорта можно заняться прямо в машине
Керлинг, Pacman и футбол за рулем автомобиля
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Кто рисует машины, которые мы видим каждый день
Шеф-дизайнеры крупнейших автокомпаний, которых почти никто не знает
Россиянин выкупил у «Мерседеса» долю в производителе спортбайков MV Agusta
Появилась первая фотография самого маленького кроссовера Volvo
Девушка на MINI залила в мотор вместо масла омывайку
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы