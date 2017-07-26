Мужик сказал

Отголоски эпической победы «Барселоны» над «Пари Сен-Жермен» доносятся до сих пор. Еще после первого матча между командами, который завершился победой парижан со счетом 4:0, мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дайо пообещал съесть крысу, если французский клуб вылетит из Лиги чемпионов. Во вторник ему пришлось ответить за свои слова. И пока мсье Дайо обедал, «Лента.ру» вспоминала самые безумные обещания, данные до или после больших побед.

Крысиный король

Трапеза мэра небольшого городка Мон-де-Марсан на юго-западе Франции стала для его жителей главным событием лета. Шарль Дайо отобедал в одном из местных ресторанов, а в качестве основного блюда выступила... крыса. К счастью, не в сыром виде. Повара приготовили в общем-то несъедобное животное по особому рецепту. Разумеется, мсье Дайо продегустировал столь необычное блюдо не по собственному желанию. Весной 2017 года после разгрома, который ПСЖ учинил «Барселоне», мэр в сердцах пообещал съесть крысу, если каталонцы в итоге пройдут в следующий раунд.

Ликование французов остудил Серхио Роберто на 95-й минуте ответного матча, чем обрек Шарля Дайо на незавидную участь. Тот собирался с мыслями почти полгода.

Приоделась

За свои слова отвечают не только мужчины. Коллега Дайо, мэр американского Нэшвилла Меган Барри, проиграла пари главе Питтсбурга Уильяму Пудуто. Будучи уверенной в победе представляющих ее город «Предаторс» в финальной серии Кубка Стэнли, политик пообещала надеть свитер «Пингвинс» в случае поражения своей команды. «Питтсбург» обыграл соперника с общим счетом 4:2.

Как и полагается порядочной женщине, Барри обещание сдержала. На пресс-конференции, посвященной окончанию сезона в НХЛ, она облачилась в форму с фамилией не кого-нибудь, а российского форварда Евгения Малкина.

Видео: @NikkiBurdine / Twitter

Обещать — значит жениться

Чемпионства «Спартака» болельщики красно-белых ждали с 2001 года. Едва ли не сильнее всех золотых медалей для своей команды желала девушка Елизавета, ведь победа подопечных Массимо Карреры в РФПЛ должна была «озолотить» безымянный палец ее руки.

Фотография Елизаветы с баннером «Парень пообещал жениться, когда "Спартак" станет чемпионом», в начале сезона 2016/2017 облетела все соцсети. В апреле красно-белые наконец оформили чемпионство. А спустя месяц счастливая девушка сообщила, что ее молодой человек Алексей сделал ей предложение руки и сердца. Отказаться от него Елизавета просто не могла.

Фото: @footagram_

На эту и на ту

Тату на пятой точке — тренд этого лета среди английских фанатов. Один из них украсил свои ягодицы фамилией защитника Джона Терри, который перешел в его любимый клуб «Астон Вилла». Обещание сделать это он дал за день до официального трансфера. После этого он пообещал держать язык за зубами, даже если в клуб перейдет Лионель Месси.

Болельщик «Арсенала» пошел дальше и набил портрет форварда Александра Лаказетта, перешедшего в лондонскую команду 5 июля. Хотя его, кажется, немного обманули: изображение француза подозрительно похоже на лицо его коллеги по амплуа Даррена Бента, о чем не преминули сообщить пользователи Twitter в комментариях под фотографией.

Голый череп, чистая совесть

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов не рвал на себе волосы во время турнира саблисток на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Его подопечные уверенно дошли до финала командных соревнований, где закололи украинок — 45:30. Но после вручения золотых медалей с шевелюрой ему все же пришлось распрощаться: Яна Егорян лично побрила наставника.

Видео: Artem Zagumennov / YouTube

Аналогичная участь постигла журналиста Петра Воликова, который усомнился, что Андрей Аршавин сможет забить восемь мячей за казахстанский «Кайрат» в сезоне-2016. В итоге футболисту потребовалось 27 матчей, чтобы преодолеть эту отметку, и несколько минут, чтобы лишить голову Воликова растительности.

Видео: f.c.kairat / Instagram

Голый король

Гари Линекер после успешной карьеры футболиста переквалифицировался в телеведущего, причем настолько здорово, что «Би-би-си» отдал ему на откуп программу Match of the Day об Английской премьер-лиге. Гари — призванный телевизионщик, ведь говорить он умеет много и красиво. Но лучше бы ему иногда молчать.

Не веривший в сказку бывшего клуба «Лестера» в сезоне-2015/2016 Линекер пообещал провести эфир в одних трусах, если «лисы» выиграют чемпионат Англии. Все помнят, чем закончился тот сезон? Гари уж точно. Настоящий английский джентльмен, он свое слово сдержал.

Не смогли

Даже самые смелые люди не всегда выполняют обещанное. Валерий Газзаев ныне политический деятель, а 2005-м он был тренером самого успешного российского клуба — ЦСКА. Тот год запомнится фанатам армейцев великолепной победой в Кубке УЕФА, ради достижения которой специалист был готов — внимание! — сбрить усы. Уже когда трофей оказался в руках красно-синих Газзаев сдал назад и объяснил, что его не так поняли, да и вообще назвал все истории про усы выдумками. А жаль. Валерия Георгиевича без усов не видели со времен его юности.

В 2010 году уже сборная Испании добилась первой великой победы. В ЮАР подопечные Висенте Дель Боске стали чемпионами мира, после чего футболисты дали волю своему безумию. Кто-то, как форвард Фернандо Льоренте, пообещал прыгнуть с парашютом. Подслушав коллегу, полузащитник Хави Мартинес тоже решил шагнуть из самолета. Только уже без парашюта. Наверное, молодой испанец лишь пошутил, ведь перейти от слов к делу он так и не решился.