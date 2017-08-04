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Лондон, гуд бай

Сумеет ли Усэйн Болт уйти на покой непобежденным

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Усэйн Болт
Усэйн Болт
Фото: Stefano Rellandini / Reuters

С 5-го по 13-е августа в Лондоне пройдет 16-й чемпионат мира по легкой атлетике. Россию хотя бы под нейтральным флагом представят 19 спортсменов. Могло быть и больше, но из 49 человек, которым IAAF зажег зеленый свет, успели выполнить норматив чуть меньше половины. Особое внимание к этому турниру приковано отнюдь не поэтому: он станет последним в карьере великого ямайского бегуна Усэйна Болта.

Нейтральные

В преддверии старта очередного чемпионата мира конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета и рабочей группы организации и продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Допинг-скандал, отголоски которого ясно слышны до сих пор, больно бьет не только по нашей федерации, но и по виду спорта в целом, однако международные чиновники упорно гнут свою линию.

Впрочем, наши спортсмены иллюзий не питают. Все прекрасно понимали, что в Лондоне выступить под триколором россиянам не удастся. После введения правила о нейтральном статусе в IAAF из России поступило более 130 индивидуальных заявок от спортсменов, из которых было одобрено лишь 19, но могло быть и больше.

Получить даже такой статус и доказать непричастность к мифическим допинговым махинациям можно лишь одним способом: регулярно соревноваться и проходить допинг-тесты. Первую стадию отбора IAAF преодолели 49 заявок спортсменов, которые получили право на участие в международных турнирах. Из 49 потенциальных кандидатов лишь 19 успели выполнить необходимый для участия в чемпионате мира норматив в установленные сроки.

В этом сезоне спортсмены самостоятельно выбирали соревнования, на которых планировали выполнить норматив. Такое решение было принято еще весной. Тогда же дату чемпионата России, который должен был пройти в Жуковском, перенесли на 28 июля из-за авиасалона МАКС, хотя прием заявок в IAAF завершался 24 июля. Помочь спортсменам согласились организаторы «Гераклиадаы», проходившей в Москве с 21 по 23 июля. В программу этих соревнований были включены дополнительные виды спорта, что дало последний шанс не выполнившим ранее норматив спортсменам.

В результате вскочить на подножку уходящего поезда смогли лишь 19 атлетов: Сергей Шубенков (бег с барьерами), Мария Ласицкене, Ирина Гордеева, Данил Лысенко и Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Ольга Муллина (прыжки с шестом), Дарья Клишина, Александр Меньков (прыжки в длину), Алексей Сокирский, Сергей Литвинов и Валерий Пронкин (метание молота), Илья Мудров (прыжки с шестом), Вера Ребрик (метание копья), Сергей Широбоков и Клавдия Афанасьева (спортивная ходьба), Александр Лесной (толкание ядра), Виктор Бутенко (метание диска) и Илья Шкуренев (многоборье).

Впрочем, спокойной жизни у них не будет. Статус «нейтральных» накладывает на делегацию жесткие правила, которые необходимо соблюдать не только спортсменам, но и сопровождающим. В Лондоне для россиян введен полый запрет на национальную символику. Российский гимн и флаг запрещены не только на стадионах, но и в отелях, ресторанах и магазинах, даже в качестве рингтона на телефоне. Любые напоминания о триколоре, будь то маникюр, цвет волос, макияж, татуировки или резинки для волос, будут караться санкциями. В случае нарушения этих правил к спортсмену будет применено наказание вплоть до дисквалификации.

Официальное решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций распространяется только на 19 спортсменов и 12 сопровождающих, так что российские болельщики и журналисты, приехавшие в Лондон, смогут без риска для себя и других приносить на стадион национальную атрибутику и исполнять гимн там, где захотят. Хотя, например, российским СМИ рекомендовано воздержаться от публичного проявления национальной идентификации.

О фаворитах и не только

На чемпионате мира будут разыграны 48 комплектов медалей в 24 дисциплинах у мужчин и женщин.

Среди россиян в Лондоне самые большие шансы на медали у Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене — действующих обладателей золотых наград. Собственно, благодаря этому они были освобождены от сдачи нормативов. Особенно велики шансы на защиту чемпионского титула у Ласицкене: по ходу сезона она выигрывала каждый турнир, в котором принимала участие, в буквальном смысле прыгая выше головы соперниц. В начале года, например, на мемориале Владимира Дьячкова и Николая Озолина в одиннадцатый раз в карьере Марии покорилась гроссмейстерская отметка в два метра.

Главный конкурент Шубенкова — ямаец Омар Маклеод, в этом сезоне именно он автор лучшего результата сезона. Мало того, олимпийский чемпион сбросил с личного рекорда сразу 0,08 секунды: в июне он пробежал дистанцию за фантастические 12,90 секунды, и это пятый результат в истории. Шубенков там же показал второй в мире результат сезона — 13,01 секунды.

Надежды на медали российских атлетов напрямую связаны с их состоянием. Очевидно, что выступать под нейтральным флагом им нелегко. Однако тренер национальной команды Юрий Борзаковский рассказал, что отечественным атлетам удается сохранить высокий уровень. «Команда сохранена, несмотря на все наши существующие проблемы, она находится в очень хорошем состоянии. Чемпионат России показал, что ребята в кондиции и готовы бороться», — заявил специалист.

«Я уверен в тех 19 спортсменах, которые поедут на чемпионат мира. Думаю, что они должны реализовать там себя и даже добавить, учитывая те результаты, которые они показывали в этом сезоне», — подчеркнул Борзаковский. Болельщикам остается только верить и ждать.

Один из главных вопросов чемпионата — сможет ли восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завершить карьеру непобежденным. В этом сезоне он трижды участвовал в стометровке на соревнованиях и всего однажды смог выбежать из 10 секунд. От дистанции в 200 метров он отказался. Поэтому кроме стометровки увидеть его можно только в эстафете 4х100.

Болт уверен в себе на сто процентов, хотя его результат 9,95, установленный перед чемпионатом мира в Монако, только на седьмой строчке среди результатов сезона. Лидирует в этом списке американец Кристиан Коулмен (9,82). На руку ямайцу — травма одного из главных соперников канадца Андре де Грасса. Уже в Лондоне он получил растяжение мышц бедра и снялся со стометровки. Так что почти наверняка стадион будет поддерживать харизматичного ямайца, по которому в Лондоне очень соскучились.

Дарья Гулина

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