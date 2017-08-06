Далеко пошли

Туристический сезон за Полярным кругом длится всего несколько месяцев. И пик его приходится как раз на август, когда начинают созревать северные ягоды, а погода позволяет с меньшими хлопотами преодолевать большие расстояния в пеших походах. Толпы туристов со всех концов страны разбредаются по пустынным территориям и пытаются ощутить атмосферу Русского севера. «Лента.ру» изучила их аккаунты в Instagram.
На Тумче мы были во второй раз, прошлый в 2014. Мне казалось, что все пороги пройдены, а берега изучены. Маршрут был запланирован точно такой же. И я ждала с нетерпением, что же увижу на этот раз. Воды оказалось столько же, но каждый порог как новый - меня посадили вперёд загребающим, и этот опыт мне понравился гораздо больше, чем предыдущий у руля 😋 Впереди видно ту бурлящую бездну, куда мы непременно попадём! Во-вторых, все стоянки были в других местах, что для меня тоже очень важно - новые картинки и новые сюжеты. Что ещё нужно для идеального приключения?) Конечно же лучшая команда из любимых друзей! Спасибо вам за то, что делаете наши поездки неповторимыми 🙌🏻 #adventure #friends #тумча #поход #россия #travel #wanderlust #russia #gopro #goprohero3 #selfie #enjoy #life #заполярнымкругом
Фото из старой коллекции,но мне нравится))Северные ягодки..черника/голубика))😋❤️Рядом Вереск обыкновенный,тоже очень красивое,нежное растение с милыми сиреневыми цветочками!))💜 А так, в этом году наверно вообще ни ягод, ни грибов не будет!((😔 . . #мурманск #мурманск51 #кольскийполуостров #norge #north #nord #51rus #крайнийсевер #заполярнымкругом #севернаяприрода #северныеягоды #черника #голубика #beautiful #blueberries #beauty #murmansk #мурманскаяобласть #blåbær #магияприроды #northernberries #nordbaer #sommer #summer #верескобыкновенный #forest #nature #trekking #зеленыймир #прогулкавлесу
Морошка. Дары леса.... #kuzreka , #kuzreka-tv , русскийсевер , #заполярье , #заполярнымкругом , #кузрека , #белоеморе , #терскийберег , #умба , #поморы , #рыбалка , #белыеночи , #лес , #море , #жизньвдеревне, #russia, #whitesea, #fishing Вы видели белые ночи? Нет? Это большое упущение в Вашей биографии... (с)
Я хочу жить у моря у моря–моря у чудесного прямо в спальню я хочу жить без горя без горя-горя суша слишком маниакальна ближе к морю, где пусто где пусто-пусто где дороги без всяких меток я устала искусно хочу - бесгрустно: я чего-то хочу так редко я хочу жить у моря у моря-моря моим нервам нужна прописка я хочу жить не споря ни с кем не споря ни сирена, ни феминистка я хочу жить с прибоем с прибоем-боем его циклами правит месяц охладела к запоям разбоям-сбоям мне претят лабиринты лестниц я хочу жить у моря в одном наборе с маяком и оравой чаек так чудесно, что вскоре и шляпки в сборе но, пожалуйста, не скучайте! #соламонова #51and61 #hollydays #murmansk #myrmansk #murmansk51 #myrmansk51 #север #ЯнаСевере #городгеройМурманск #ЯвМурманске #РостовМурманск #заполярнымкругом #заполярье #полярныйкруг #опятьжеотдыхаем #апочемубыинет #вотэтовстреча #отпуск #кольскийполуостров #кольскийзалив
А мы приехали с "края земли" п-ов Рыбачий. Место где время останавливается. 🏕⛺️ Эту великолепную красоту словами не описать. Камера даже близко не передаёт всего величия природы. 🏔Если вы там ещё не бывали крайне рекомендую к посещению 👍#рыбачий #средний #заполярнымкругом #природа #natgeo #natgeotravel #мояпланета #неземнаякрасота #море #север #offroad
Когда в последний раз вы делали что-то по-детски милое или смешное? Буквально на днях я придумала для себя такую цель на каждый день, и назвала ее "детскостью" 🐥 Классно, когда получается проявить эту детскость спонтанно и весело. Но если такого случая не представилось, я думаю, чем бы сейчас занялась, будь мне 7 лет, и делаю 🤸♀️ Во-первых, это прикольная разрядка, особенно в конце дня. Во-вторых, это переключение/отключение "взрослой" головы. Когда кажется, что сейчас закипишь, или когда думаешь, а не открыть ли баночку пива 😂 Так вот перед тем как открыть, лучше попробовать детский способ релаксации. Вчера качалась на качелях, смотрела на звёзды, шею чуть не сломала)) Главное в такие моменты действительно отключать голову. И если мне представляется возможность помочь кому-то из близких в таком отключении, я с радостью предлагаю сразу несколько вариантов. И кстати, фотосессия - реально работает, когда погружаешься в процесс позирования, и он превращается в некую игру. Детскую игру. @stakh разве что не ела этот песок 😆 Желаю почаще дурачиться! #childhood #enjoy #life #smile #adventure #friends #travel #russia #тумча #заполярнымкругом #beyourself
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