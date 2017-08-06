Далеко пошли

Туристический сезон за Полярным кругом длится всего несколько месяцев. И пик его приходится как раз на август, когда начинают созревать северные ягоды, а погода позволяет с меньшими хлопотами преодолевать большие расстояния в пеших походах. Толпы туристов со всех концов страны разбредаются по пустынным территориям и пытаются ощутить атмосферу Русского севера. «Лента.ру» изучила их аккаунты в Instagram.

#кировск #заполярнымкругом #заполярье #горы #горныецветы #северныецветы A post shared by @_rin_irin_ on Jul 23, 2017 at 7:31pm PDT

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 Чуть зацветёт иван-чай, С этого самого цвета - Раннее лето, прощай, Здравствуй, полдневное лето! Твардовский А. A post shared by Даша (@mamashevadasha) on Jul 25, 2017 at 9:25am PDT

Гришин звёздный час. Где-то у реки Чаун, около 50 км на юг от п. Рыткучи #чукотка#крайнийсевер#заполярнымкругом#летоначукотке#слоумоушн A post shared by Маша Лихачева (@mashautkina) on Jul 9, 2017 at 4:15pm PDT

#Крабик#Мурманск#Большой#Ну очень большой# A post shared by Irina_Happy (@irishka51rus) on Jul 30, 2017 at 12:34pm PDT

Цветение вороники 🌼🌼🌼 08. 07. 2017 #мончегорск #мончегорскэтомы #севернаяприрода #мурманскаяобласть #заполярье #заполярнымкругом A post shared by Светлана Чиркова (@swetachi) on Jul 19, 2017 at 3:34am PDT

Можно бесконечно долго что- то планировать и откладывать все в долгий ящик по тем или иным причинам..А можно взять и за 3 минуты собраться в горы, и волшебного пинка не надо😄 А сколько удовольствия потом приносят эти спонтанные решения! #заполярнымкругом A post shared by Elena V (@volkovastel) on Jul 30, 2017 at 10:47pm PDT