Путное место

В Улан-Удэ началась реконструкция городского вокзала. Здание, кроме современного технического оснащения, приобретет своеобразный бурятский колорит. К лету 2019-го там оборудуют комнаты отдыха, матери и ребенка, в залах ожидания будет работать автоматическое табло, а к кассам организуют электронную очередь. Переход к путям реконструируют, в здании и на перронах появятся лифты. Впрочем, в порядок приводят не только этот вокзал, но и другие. Иные вокзалы мало в чем уступают музеям. На какие железнодорожные гавани стоит посмотреть туристу? И что делают в России со старыми вокзальным комплексами?

Более 80 железнодорожных вокзалов признаны объектами культурного наследия. Многие из них возводились еще в ту эпоху, когда паровозы воспринимались так, как сегодня — сверхзвуковые авиалайнеры. И гавани для них, разумеется, строили ведущие архитекторы и инженеры своего времени, соревнуясь друг с другом в техническом мастерстве и изяществе.

В XIX столетии вокзалы соединяли высокое искусство с инженерией. Наравне с театрами и дворцами, вокзалы стали неотъемлемой частью культуры и истории города.

С годами нагрузка на эти храмы инженерной и художественной мысли возрастала, а новые требовалось строить за рекордные сроки, с учетом возрастающего пассажиропотока и, разумеется, с ущербом для искусства.

В 70-х годах прошлого века модернизм, кажется, одержал полную победу, но совсем ненадолго. В постиндустриальную эпоху старина особенно привлекает уставшего от бездушного прагматизма человека. Вокзальные комплексы в Москве, Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Омске и других городах прошли через масштабную реставрацию и реконструкцию.

На площади трех вокзалов теперь нестрашно появится ночью. А главное, что все проводимые работы, по словам представителей РЖД, отвечают требованиям охраны и воссоздания архитектурных памятников.

Фото: Л. Носов / РИА Новости Ярославский вокзал, 1970-е

Те же Ленинградский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы воссоздавали не «по фоточкам», а по историческим чертежам и проектам.

В прошлом году компания РЖД победила в конкурсе «Московская реставрация» с проектом реконструкции Киевского вокзала. С 2011 года там отреставрированы исторические росписи и мозаики Бориса Ланге, восстановлены историческая часовая башня, ризалитный купол, зал официальных лиц и делегаций.

В Санкт-Петербурге железнодорожники продолжили игру в машину времени и воссоздают Витебский вокзал таким, каким его задумал архитектор Станислав Бржозовский еще в 1904 году. Также к историческому проекту Константина Тона постепенно возвращается Московский вокзал.

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Однако вокзал все же не музей. Сюда круглосуточно приходят тысячи пассажиров со своим багажом. Их нужно быстро и качественно обслужить.

«При реконструкции вокзалов важно не только восстановить исторический облик вокзала и сохранить декоративные элементы, но и создать современный объект транспортной инфраструктуры, соответствующего всем требованиям XXI века, — объясняют в РЖД. — Вокзалы адаптируются для маломобильных пассажиров, формируются современные инженерные сети и системы транспортной безопасности. Все работы по модернизации вокзальных комплексов проводятся без ущерба для исторических элементов».

Фото: Проданов / РИА Новости Казанский вокзал, 1970-е

Интересное решение этой проблемы нашли при строительстве МЦК. К примеру, станция «Белокаменная», с которой можно попасть в национальный парк Лосиный остров. Старинное здание, оставшееся от царской окружной дороги, стоит немного в стороне от современной платформы. Рядом с ним установили несколько лавочек, постелили газоны.

Схожим образом живет депо «Подмосковная», с которой соседствует Дирекция скоростных сообщений со своими «Ласточками» и «Сапсанами». Железнодорожники воссоздали уникальный объект, любимый не только юными поклонниками мультсериалов про паровозики, но и их родителями. Здесь все натуральное: от депо с вращающимся кругом до особого паровозного духа. А всего в нескольких сотнях метрах — огромный комплекс со всей палитрой современного оборудования для обслуживания современных поездов и обучения машинистов.

«Исторические здания получают энергосберегающие технологии, все современные инженерные системы — от освещения до климатического контроля, — рассказали в РЖД. — На вокзалах создается безбарьерная среда, обновляется система информирования и навигации для пассажиров».

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Безусловно, далеко не во всех городах вокзалы содержатся в идеальном порядке и не все они были отреставрированы с умом. Есть как спорные, так и откровенно неудачные проекты.

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости Вокзал в Самаре

Один из таких спорных проектов — крупнейший в Европе вокзал в Самаре. В шутку его башню называют «концом Льва Толстого» (вокзал находится в конце улицы имени великого русского писателя). Однако эта башня заняла высокое место в рейтинге архитектурных предпочтений горожан, обойдя многие значимые строения, памятники и даже православный храм.

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года РЖД занимается реконструкцией вокзалов городов, в которых пройдут игры. К примеру, уже отреставрированы часовая башня, шпиль, а также лепные карнизы в зале ожидания вокзала и мраморная отделка центрального вестибюля вокзала в Волгограде. Сейчас там занимаются воссозданием скульптур «Апофеоз труда».

В поисках стиля

Еще в 2007 году бренд РЖД не фигурировал ни в каких рейтингах и не имел валютного выражения. Сегодня он стоит немалых денег и находится в первом десятке — среди российских компаний. Для такой огромной структуры это серьезное достижение, свидетельствующее о желании идти вперед, двигаться, меняться.

Решения по цветовому оформлению фасадов зданий определяются проектной документацией индивидуально для каждого объекта.

Осталось добавить, что за последние 5 лет в стране были реконструированы и построены с нуля 23 вокзала, еще 83 прошли капитальный ремонт. Процесс идет.