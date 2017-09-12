Москва постоянно меняется. Одни считают, что столица становится хуже, другие уверены, что она хорошеет. «Лента.ру» выяснила, что по этому поводу думают переехавшие сюда из глубинки россияне.

«Люди пропадали и умирали»

Варвара рассказала о том, как жила на Украине и что изменилось, когда она переехала в российскую столицу.

«В 20 лет отец перевез меня и маму из Крыма в Москву. В то время там было очень трудно, полуостров принадлежал Украине, там было просто нечего есть. Негде зарабатывать деньги, негде их тратить. Вспоминаю несколько последних лет жизни там — кошмар. Туда просто ничего не завозили, там была челночная система продовольствия. Мой папа выращивал на нашем участке овощи, так и жили, так все там жили. Ощущение, что не производили вообще ничего. Люди пропадали и умирали, становились бомжами. И я не преувеличиваю.

Устроиться в Москве было очень сложно. Я прожила там с родителями три месяца, а потом поступила на парикмахера, сняла комнату на [станции метро] «Бабушкинской» в «трешке». Раньше там жил художник: половину помещения площадью десять квадратных метров занимали его картины. В свободном углу была только моя кровать, больше ничего. Потом я встретила парня и стала жить с ним. Мы снимали комнату. Работала по профессии, он был учителем. Меня никто в Москве не содержал, я всегда была сама по себе.

Здесь хорошо, потому что нет рамок. Тут есть все возможности для реализации: делай что хочешь, выбирай что угодно. Уровень жизни другой, высокий. А еще тут люди воспитанные, они уважают личное пространство другого. Никто не приедет к тебе домой без предупреждения и приглашения, не будет стучать в дверь и орать, чтоб пустили.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В последнее время Москва очень сильно изменилась в лучшую сторону: она стала красивой и чистой. Мне не страшно выйти ночью из дома, у меня уютный тихий район. Я могу в любое время поехать гулять и всегда найду, чем заняться и как провести время. Я ее полюбила. Единственное, что мне не нравится — пробки, но и эту проблему устраняют: строят развязки и делают нашу жизнь лучше».

«Мне повезло»

Илья переехал в столицу в возрасте 33 лет, куда его из Магнитогорска перевели на новое место службы.

«Сложнее всего было моей жене, она не могла найти работу. Встала на биржу труда, а потом ей удалось устроиться секретарем в средней школе. Мне же было легко: я очень коммуникабельный и никогда не пропаду, к тому же мне повезло, у меня сразу была работа.

Принципиальное различие между моим родным городом и Москвой — огромное разнообразие культурного досуга. Это первое, что приходит в голову. Конечно же, меня радует размер зарплаты, а также возможность профессионального развития. Я счастлив, что мои дети могут расти в комфортной среде, в хорошей экологии, поскольку наш район, в котором мы не так давно купили квартиру, очень чистый, со множеством парков и зеленых насаждений.

Экологическая обстановка в Магнитогорске очень неблагоприятная, уровень медицины и образования гораздо ниже. Я смотрю на все это больше с практической точки зрения, потому что у меня семья, а я уже состоявшийся человек. Единственный минус, который меня сильно огорчает, — родители не рядом, но я надеюсь, что смогу чуть позже перевезти их к себе.

Я наблюдал, как менялась столица в последние три-четыре года. Здесь стало очень приятно просто гулять по центру с ребенком, особенно мы любим парк Горького. Там есть просто все! Для спортсменов, молодежи, людей в преклонном возрасте, родителей и маленьких детей».

«Здесь совершенно другой мир»

Ксения переехала в Москву в возрасте 19 лет из Вологды. К этому моменту она заканчивала учебу.

«У меня как раз назревал вопрос: что делать дальше? Обстоятельства сами сложились так, что я переехала в Москву. Это получилось буквально часа за четыре: решила, купила билет, собрала столько вещей, сколько мне было под силу дотащить самой до вокзала, и сразу уехала.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На первое время меня приютили знакомые, так что с жильем проблем не было. На второй день после переезда открыла сайт для поиска работы и начала мониторить рынок вакансий. Устроилась на работу на десятый день после переезда, это было довольно просто. Но несмотря на успехи в карьере, психологическая и социальная адаптация проходила довольно тяжело, особенно в первый год жизни в Москве. Разница между провинцией и столицей все же колоссальна.

Различий между Вологдой и Москвой бесконечное множество: начиная от самих людей, заканчивая окружающими тебя реалиями. В моем родном городе нет работы. А если есть, то платят мало. Если же хочешь зарабатывать прилично, то делать это придется нелегально. Малый бизнес в провинции просто задыхается. Амбициозные молодые люди уезжают в столицу. Недавно я навещала родных, и мы съездили посмотреть на дом, в котором прошло мое детство. Я была в шоке: миновало больше десяти лет, а дорога там все такая же убитая.

Москва выглядит просто блистательно. Красота архитектуры, чистота улиц, домов, подъездов... Сейчас я уже не представляю себе такой вариант, чтобы вернуться в родные края. Жизнь здесь меня очаровала и поглотила полностью. Этот город дает возможность раскрыться каждому, кто этого захочет. Я нашла работу мечты, которую не смогла бы получить в Вологде. Меня окружают люди с невероятной жаждой жизни и неисчерпаемой энергией, и это заставляет двигаться вперед, чтобы успевать за ними. Мне нравится сумасшедший темп этого города, который меня когда-то пугал. Это совершенно другой мир».

«Люблю здесь все»

Лилия рассказала, что любит столицу за бешеный ритм жизни и уникальную культуру.

«Я переехала из Челябинска в Москву с родителями и младшей сестрой в 13 лет, в девятый класс школы пошла уже здесь. Родителям предложили тут работу, я переезжать не хотела абсолютно, все мои друзья оставались там, я любила город, любила школу, танцевальный кружок.

Устроиться было несложно совершенно: квартиру сняли, у родителей с деньгами не было особых вопросов. На съемной квартире висела карта Москвы, папа скачал из интернета список лучших французских школ и красными флажками их на карте отметил, как детективы в сериалах. Школу папа выбрал по туалету: в каждой заходил специально и смотрел, в каком состоянии они находятся. Говорил, это скажет о характере школьной администрации больше, чем расскажет администрация. Так началась наша жизнь в столице.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Различия между Москвой и Челябинском огромны. Например, в языке. Никто здесь не говорит «полуторка» про однокомнатную квартиру, «вичка» про тонкий, длинный прут, а от слова «осалить» меня до сих пор передергивает, потому что есть же нормальное «забашать», от тюркского корня «баш» — голова.

Разница в зарплатах, ценах, темпе, среднем уровне жизни, образования — это все и так понятно. Только здесь ты чувствуешь вкус возможностей. На День города в этот раз сделали хороший слоган — «город, где происходит история». Это правда. Все концерты, все политики и звезды, все представительства крупных компаний, аэропорты — бессмысленно объяснять, как чувствуешь себя, переезжая из города, куда приезд [музыкальной группы] «Чайфа» был самым крупным событием.

Культура — вся здесь, от исторической московской застройки «кругами», в отличие от плановой «крест-накрест». Люблю здесь все, люблю всю историю города, речки, тихие зеленые дворы, людей. О людях стоит сказать особо: в регионах есть предубеждение, мол, все москвичи заносчивые нежные сволочи без души. Соглашусь только с нежными: они в целом гораздо более инфантильны и живут в своем мире, обмотанном трехслойной туалетной бумагой с запахом персика. Но несмотря на это, ни разу за 11 лет я не сталкивалась с пренебрежением, злостью или чем-то таким из-за того, что я приезжая.

Я люблю Челябинск, и сколько бы лет ни прошло, там моя малая родина, там мои раздолбанные дороги и местечкового разлива события, там друзья, которые остались, и в этом тоже правы, там сорно и вразнобой цветет моя мальва, там мой детский сад, мой первый похороненный кот, моя любимая квартира, в которой я выросла. Я помню все в мелких подробностях. Но я бы переехала оттуда и сама, потому что хочу, чтобы моих детей учили и лечили лучше, чтобы ездить за границу было дешевле и проще, чтобы работы и денег было больше, чтобы вся эта бешеная жизнь проходила через меня».

«Главное — открыться городу»

Александра перебралась в Москву в 2007 году, сразу после школы. Ей казалось, что только в столице смогут по достоинству оценить ее амбиции и энергию.

«Приехала поступать в вуз и учиться журналистике. То, что это единственное поприще, где мне хочется реализовываться, я поняла довольно рано. С девятого класса я работала в местной газете, где местные светила журналистики на зарплате в пять тысяч рублей называли меня Парфеновым в юбке. Льстило ужасно, и даже была в этом убеждена.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Но в первый же год здесь высокие амбиции и неуемная энергия напоролись на стену непроходимых баллов в ведущих вузах страны. Спесь подсбилась, пришлось смиряться с тем, что ты не Парфенов, не в юбке и даже не в шортиках. Большой трагедии я в этом не увидела, поскольку оценка общественных институтов для меня никогда не была показательной.

Снимала комнату в «трешке», битком набитой такой же, как я, но уже пообтесавшейся лимитой. В обшарпанном проходном зале отгородилась от остальных старым скрипучим шкафом и все — уже собственной комната. Четыре тысячи рублей удовольствия и выход на балкон как бонус. Меня не напрягало, было даже весело: вокруг столько историй о неудачном покорении Москвы, я была убеждена, что у меня будет не так. В 17 лет я поступила в вуз. Во время учебы я нашла хорошую работу, за которую мне платили уже по-настоящему.

Изменила ли меня Москва? Да. В лучшую ли сторону? Безусловно. За пять лет студенчества я увидела, что самое лучшее в этой жизни дается бесплатно. Это касается не только карьеры, а даже банально развлечений. Я посещала концерты и фестивали и десятки других культурных и спортивных мероприятий абсолютно свободно.

Все мифы о том, что в столице люди какие-то особенно злые, существуют только в головах у негативщиков или неудачников. В Москве люди намного легче идут на контакт и меньше подвержены предрассудкам. Это не маленький город, где все всех знают, и свобода твоего выражения ограничивается порицанием твоего соседа.

Помимо охотников за деньгами, сюда приезжают наиболее интересные, разносторонние представители своих регионов, а потому в этом бешеном многомиллионном водовороте довольно просто отыскать себе и друзей, и вторую половину. Главное — открыться городу, надышаться им и осознать, что теперь это твой дом».