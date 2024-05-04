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10:52, 4 мая 2024Спорт

65-летняя фитнес-эксперт назвала идеальную формулу тренировок

Фото: CATHY PHAM / Unsplash

65-летняя фитнес-тренер Лесли Максвелл назвала идеальную формулу тренировок. Ее слова приводит Parade.

Максвелл заявила, что главной ошибкой людей старше 40 лет становятся занятия кардиотренировками. Вместо этого она посоветовала силовые тренировки, которые помогают предотвратить потерю мышц и укрепляют кости.

Эксперт рекомендовала выполнять приседания, выпады, а также отжимания от стены. Для последнего нужно встать перед стеной, расставив ноги на ширине бедер. Затем необходимо медленно согнуть локти и наклониться к стене, приближаясь к ней, но не касаясь ее. Затем нужно оттолкнуться назад в исходное положение.

В декабре 2023 года фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.

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      Анастасия Борисова
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