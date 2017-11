«Кажется, меня только что изнасиловали»

С 1 по 7 ноября в итальянском Турине прошел недельный музыкальный фестиваль Club to Club. На нем выступили более 30 артистов из 10 стран — представители самых разных жанров и поколений. Как проходил один из самых насыщенных и дерзких фестивалей Европы — в материале «Ленты.ру».

Краткий курс страноведения от наркодилера

Турин — не самый очевидный выбор для проведения андеграундного фестиваля. Тусовочной столицей Европы или даже Италии этот город назвать нельзя, лучше всего его описывает чернокожий драгдилер Карамо, который приторговывает травкой в парке Валентино.

— В Турине особо нечего делать. Тут есть молодежь, студенты, но все-таки это город для стариков. Пойти некуда. Мы вот, например, в этом парке обычно тусуемся, тут красиво. Ну, иногда приятно очистить голову полностью, — говорит он.

— Вы продаете тут траву?

— Да, они продают, — показывает в сторону.

О фестивале Карамо слышал, но говорит, что его не очень интересует техно. На его родине, в Гамбии, слушают регги и дэнсхолл. Он долго рассказывает о диалектах, на которых говорят в Африке, о том, что его страна со всех сторон окружена Сенегалом, и показывает медальон с «первым человеком, который заплел дреды».

— Прости, что не покупаю у тебя траву.

— Да что ты, ничего страшного. Мне просто интересно встретить кого-то из другой страны.

— Полиция вас тут не беспокоит?

— Раньше беспокоила, но сейчас у них в Италии праздники. Наверное, поэтому фестиваль проходит именно на этой неделе.

Лимончик от бэд трипа

Полиция в Турине редко кого-то беспокоит, обысков у клубов не проводит, на улице с просьбой пописать в баночку не останавливает. Наркотики в Италии не легализованы (хотя за это упорно борются), но хранение частично декриминализовано. Это позволило поставить на фестивале консультационную стойку: состав купленных веществ здесь проверить не смогут, но в случае чего дадут совет и помогут тем, кто плохо себя почувствовал. Волонтеры снарядят всем необходимым: тут, например, бесплатно раздают орешки — для тех, кого пробило на хавчик; жевательные конфетки — чтобы успокоить челюсть для перебравших с эйфоретиками; флакончики назального спрея с чистой водой — чтобы порошок не жег носоглотку; лимончик от бэд трипа; презервативы — для безопасной любви; одноразовые алкотестеры, потому что алкоголь — самый опасный наркотик.

Зиплок здорового человека Фото: Алёна Кожевникова

Люди не боятся подходить к стойке, потому что знают: никакого подвоха нет, полиция их задерживать не станет. Это не только помогает смягчить негативные последствия употребления, но и предотвратить его, тут раздают брошюры с подробным описанием побочных эффектов всех видов наркотиков, от ЛСД до крэка. А это более действенная профилактика, чем жесткий шмон с заглядыванием в трусы (как это происходит в России), после которого наркотиков хочется еще больше — просто чтобы забыть этот кошмар.

Не страшно танцующим и обращаться в комнату скорой помощи, если стало совсем плохо. Допрос никто проводить не будет, просто окажут медицинскую помощь. Доктора по очереди дежурят по периметру, в курилках и у каждой сцены, активно при этом пританцовывая.

Задница к заднице

Club to Club переводится как «от клуба к клубу», но в аббревиатуре C2C зашифрован сразу и слоган фестиваля этого года: Dancing cheek to cheek — танцуя то ли «щекой к щеке», то ли «задницей к заднице», понимать можно как угодно. Cheek — это еще и «дерзость», и это слово лучше всего подходит для описания фестиваля с такими амбициями, как у Club to Club.

Рекламировали фестиваль по всему городу на огромных билбордах и экранах в общественном транспорте. Почти все имена до этого невозможно было себе представить на рекламных щитах. При этом единственная действительно знакомая широкой публике группа — Kraftwerk — на афишах не упоминалась.

Пионеры электро Kraftwerk в течение четырех дней представляли свой 3D-каталог и давали концерты, каждый из которых был посвящен одному из релизов — от легендарного Autobahn до Tour de France Soundtracks 2003 года. Параллельно шла танцевальная часть фестиваля с широким разнообразием жанров.

Хедлайнерами были чилийско-американский музыкант Николас Джаар и британско-канадский Ричи Хоутин (он же Plastikman), которые в субботу отвечали за техно. Нойз-сет отыграл Бен Фрост; соул ставили Jungle; программу «звуки адеграунда» доверили Demdike Stare, Actress, Пауэлл и Лорел Хейло, а новую итальянскую волну представляли Shapednoise, Ninos Du Brasil и прославленный гуру транса Лоренцо Сенни, который не так давно приезжал в Москву.

Играет джазец

Вопреки предвыборным обещаниям Шила из «Кровостока», меломанам все еще приходится выезжать за пределы тайги, чтобы послушать джазец, и ехать туда, где находится саксофонист Камаси Вашингтон со своей группой. В Турине он играл на второй день фестиваля — в четверг, 2 ноября. Казалось, что к началу его выступления в павильон Officine Grandi Riparazioni вмещаемостью на 22 тысячи человек стянулся весь город для стариков, как назвал его наркоторговец Карамо. Людей среднего и пожилого возраста действительно было очень много на фестивале, но Вашингтон собрал самую зрелую аудиторию — люди постарше джаз ценят больше, чем техно.

Камаси Вашингтон сотрудничал с рэперами Кендриком Ламаром и Снуп Доггом, хип-хоп-группой Run the Jewels и фанк-гитаристом Thundercat, подписан на лейбл Brainfeeder, основанный продюсером Flying Lotus, и исполняет джаз так, как будто это что-то плохое. Его музыканты хулиганят со своими инструментами, и давно ставший элитарным жанр снова кажется аморальным уделом буйной молодежи.

Вашингтона поддерживают гитарист, контрабасист, барабанщик, резвая чернокожая певица и мультиинструменталист, которого Камаси представляет как Профессора Буги. В середине гига саксофонист с гордостью выводит на сцену своего отца, кларнетиста: «Сегодня у нас очень особенный гость. Мой отец — человек, который научил меня всему. Рики Вашингтон, леди и джентльмены!»

«Целуйтесь, любите, трахайтесь»

Один из лозунгов фестиваля придумал венесуэльский артист Арка, который делал музыку для Бьорк, Канье Уэста и FKA Twigs. В марте на миланском ответвлении Club to Club он сказал со сцены: «Смотрите друг на друга, целуйтесь, обнимайтесь, любите друг друга, трахайтесь!» — и это именно то, чего хотят организаторы от посетителей.

Пару лет назад Арка выпустил клип на свой трек Front Load с макросъемкой пениса, по которому размазывают раздавленные зерна граната — и этим, наверное, больше всего запомнился пользователям российского интернета.

В Турине Арка вышел на сцену в очень короткой юбке, кожаных стрингах и на высоких каблуках. В ходе выступления он несколько раз переодевался, меняя туфли на красные кожаные сапоги и в итоге совсем избавившись от юбки. В какой-то момент он попросил остановить трек: «Простите, мне так весело, я очень увлекся. У меня совершенно сползли трусы, я сейчас вернусь».

Чуть позже он спустился в зал на механических ходулях, руки потянулись к его телу. «Эй, не трогайте мою задницу без спроса. И мой ответ — нет», — Арка бьет по рукам слишком настойчивых.

Зал его обожает, но некоторым все же неловко.

— Я очень люблю Арку. Но по какой-то причине я не могу смотреть на его голую задницу.

— Почему?

— Ну, я гетеросексуал. Не подумай, я ничего не имею против геев.

Какой-то англичанин бегает по курилке и восторженно отзывается об увиденном: «Кажется, меня только что изнасиловали!»

В целом здесь царит абсолютно открытое общество — и не только в плане толерантности к сексуальным и этническим меньшинствам. Все площадки фестиваля, например, доступны людям с ограниченными возможностями, и на танцполах можно встретить тусовщиков в инвалидных колясках.

Надутый презерватив летает по залу Фото: Алёна Кожевникова

Святые негодники

Как и говорил наркодилер Карамо, в начале ноября в Италии фиеста. 1 ноября празднуют День Всех Святых, а на следующий день — День всех усопших верных. Жители Турина отдыхают всю неделю. Фестиваль начался в среду с небольшой вечеринки до полуночи и начал постепенно набирать обороты. В четверг выступления продлились до двух ночи, а к пятнице все разогналось на полную скорость, и танцевать можно было до утра.

Сначала мероприятия проходили в центре, на бывшей фабрике OGR, в пятницу действо переместилось на территорию пристройки большого торгового центра в рабочем районе Линготто на юге города. Тут было две сцены, главная называлась «Крэк». Многие почему-то пришли с шариками — в виде единорогов и желтых смайлов (хе-хе), а те, кто не подготовился заранее, прямо в зале надували презервативы.

В воскресенье вечером организаторы устроили бесплатную блок-пати в одном из центральных кварталов. Для этого перекрыли одну улицу, а на площади поставили навесы от дождя. Рядом со сценой, с которой звучала латиноамериканская музыка, развернули блошиный рынок, положили на пол искусственный газон и поставили бар.

Блок-пати в Сан-Сальварио Фото: Алёна Кожевникова

Приватный танец на шесте

Фестиваль включал в себя и дневную программу — симпозиум, который проходил в одном из отелей недалеко от Линготто. В рамках симпозиума проходили дискуссии о современной культуре, мастер-классы, интервью и лайв-сеты музыкантов.

На входе раздают карту отеля, из обозначений можно понять, что здесь есть три секретных помещения — гостиничные номера на втором, третьем и четвертом этажах. Это приватные комнаты, где можно уединиться (относительно) по предварительной записи. Через какое-то время после брони вам позволят подняться туда на час.

Каждая комната посвящена конкретному алкогольному коктейлю и оформлена в стиле, вдохновленном этим напитком. Первый номер называется «прайд» (как в словосочетании «гей-прайд»), он раскрашен в цвета радужного флага ЛГБТ-сообщества. Во втором номере — он называется Forgotten («забытая комната») — проходит перформанс стрит-арт-коллектива из Неаполя. Художники в течение трех дней оформляют комнату прямо на глазах у зрителей.

В последнем номере происходит самое интересное: тут танцуют вокруг двух шестов. Это «запретная» комната. В каждом помещении дозволяется провести примерно 20 минут, после чего на первом этаже вам нальют фирменный коктейль с элитной водкой.