Сегодня мы с тобой толкуем

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Кто и зачем придумал языки «Игры престолов»

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Кадр: сериал «Игра престолов»

Эсперанто, сольресоль, ро, трансцендентная алгебра, квенья, блиссимволика, паленео, на’ви, дотракийский — это далеко не полный список языков, изобретенных людьми. Зачем они это делают? По разным причинам. Чтобы достичь логического идеала, чтобы лучше понимать друг друга, чтобы доставить себе и другим эстетическое удовольствие. Лингвист Александр Пиперски в своей книге «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» рассказывает о самых известных искусственных языках. Книга — финалист премии «Просветитель». «Лента.ру» публикует фрагмент текста, посвященный языкам сериала «Игра престолов».

В 2005 году Лев Гроссман, литературный критик журнала Time назвал писателя Джорджа Мартина (род. в 1948 году) американским Толкином. Действительно, в своем цикле романов «Песнь льда и пламени» он создал продуманный вымышленный мир со средневековым колоритом, чем-то похожий на толкиновский — только языковое разнообразие в нем не так проработано, хотя некоторое количество языков в книгах Мартина упоминается.

В 2007 году компания HBO начала работу над сериалом по книгам Мартина, который впоследствии получил название «Игра престолов». В 2009 году создатели фильма обратились в Общество создания языков, которое объединяет множество авторов искусственных языков: им понадобился убедительный язык, на котором говорили бы представители племени дотраки, и было решено довериться специалистам.

Конкурс на создание дотракийского языка выиграл лингвист Дэвид Петерсон (род. в 1981 году). Перед ним стояла задача: во-первых, создать язык, который не будет противоречить тем сведениям о нем, которые сообщил в своих книгах Мартин; во-вторых, дотракийский должен был производить впечатление, соответствующее внешнему образу его носителей — воинственных, не вылезающих из седла кочевников. Исходных материалов у Петерсона было не так много: в книгах Мартина насчитывается порядка 30 дотракийских слов, значительная часть которых — имена собственные. Это дало ему большой простор для воображения.

В частности, Петерсон решил дать слову «дотракийцы» (Dothraki) ясное происхождение. Он возвел его к глаголу dothralat ‘ехать верхом’: от него образуется слово dothrak ‘всадник’, множественное число которого выглядит как dothraki. Но, вероятно, не случайно, что dothraki — это еще и форма 1-го лица множественного числа настоящего времени того же глагола: ‘мы едем верхом’. Грамматика дотракийского языка получилась довольно простой, хотя и не без изысканных особенностей; так, глаголы в прошедшем времени спрягаются только по числам, но не по лицам, а полное лично-числовое спряжение есть только в настоящем и будущем времени, хотя и там не различаются 2-е и 3-е лицо множественного числа. Существительные в дотракийском делятся на два больших класса — одушевленные и неодушевленные, причем информация об одушевленности является словарной. В целом верно, что крупные и активные живые существа и явления природы, а также их активные части тела будут обозначаться одушевленными существительными, а остальные понятия — неодушевленными, но поскольку мы не являемся носителями дотракийского языка, то нам все же для каждого слова приходится проверять одушевленность по словарю. Вот для примера небольшие перечни одушевленных и неодушевленных дотракийских существительных — убедитесь сами, как все запутано:

Одушевленные: adra ‘черепаха’, ave ‘отец’, chaf ‘ветер’, chelsian ‘саранча’, gillosor ‘погода’, gomma ‘рот’, hake ‘имя’, halah ‘цветок’, hoyalasar ‘музыка’, mredi ‘чеснок’, nevak ‘гость’, nhizo ‘ворон’, qora ‘рука’, rachel ‘тигр’, rizh ‘сын’, shiro ‘скорпион’.

Неодушевленные: ahesh ‘снег’, ase ‘слово’, chiorikem ‘жена’, daeni ‘лист’, elzikh ‘ответ’, oqet ‘овца’, qeso ‘корзина’, riv ‘нос’, tir ‘палец’, yash ‘воздух’, yetto ‘лягушка’.

К таким непоследовательностям в классификации естественным языкам не привыкать — мы много обсуждали их в главе 1, где говорилось про философские языки, а сложности с одушевленностью (хотя и не такого масштаба) для людей, говорящих по-русски, вполне привычны — к примеру, почему труп у нас неодушевленный (вижу трупы, а не *вижу трупов), а покойник — одушевленный (вижу покойников, а не *вижу покойники)?

Как и в русском языке, от одушевленности в дотракийском зависит склонение существительных; в частности, неодушевленные существительные не изменяются по числам, а одушевленные — изменяются. Например, неодушевленное слово yetto может переводиться на русский как ‘лягушка’ или ‘лягушки’, а вот shiro — это только ‘скорпион’, потому что это слово одушевленное и у него есть отдельная форма множественного числа — shirosi ‘скорпионы’. Правда, множественное число у неодушевленных существительных может, хотя и не обязано, проявляться при согласовании. Так, прилагательное naqis ‘маленький’ имеет форму множественного числа naqisi, и если ‘маленький скорпион’ — это shiro naqis, ‘маленькие скорпионы’ — shiro naqisi, ‘маленькая лягушка’ — это yetto naqis, то ‘маленькие лягушки’ могут переводиться на дотракийский либо как yetto naqis (совпадая с единственным числом), либо как yetto naqisi. В первом случае получится более обобщенное значение, а во втором — более индивидуализирующее. Примерно так же мы можем по-русски сказать Прискакало десять лягушек и Прискакали десять лягушек с немного разными оттенками значения — в первом случае нам скорее важен сам факт, что появились какие-то лягушки, а во втором, вероятно, речь идет о каких-то конкретных и известных лягушках.

Кроме дотракийского, в мире «Игры престолов» есть еще несколько языков. Второй язык, разработанный Дэвидом Петерсоном, — валирийский, который имеет несколько разновидностей: классическую («высокий валирийский») и народные («низкий валирийский»), тем самым напоминая латынь и современные романские языки или классический арабский язык и его диалекты, используемые в разных частях арабского мира. Как и в случае с латынью и с арабским, высокий валирийский, сохраняемый на материке Вестерос, — это язык письменности и культуры, от которого довольно далеко ушли живые языки, на которых говорят на материке Эссос. По словам Петерсона, для того чтобы сочинять предложения и тексты на низких валирийских диалектах, он сперва пишет их на высоком валирийском, а затем применяет к ним правила перехода, моделируя историческое развитие. Таким образом, эта часть языковой вселенной «Игры престолов» сближается с миром Толкина, что особенно хорошо заметно на контрасте с дотракийским языком, который не имеет проработанной истории.

Но, конечно, зрителям было бы не слишком удобно, если бы персонажи все время говорили на дотракийском или валирийском, а их речь пришлось бы снабжать субтитрами. Поэтому самым распространенным языком Вестероса является так называемое общее наречие, роль которого выполняет английский язык. В общем наречии иногда проявляются региональные и классовые различия, которые передаются с помощью разновидностей английского языка.

Успех сериала «Игра престолов» принес известность и Дэвиду Петерсону. Он продолжает активно сочинять вымышленные языки для кино, на его счету их уже больше десятка. Кроме того, он издал книгу «Искусство изобретения языков», в которой дает подробные советы начинающим коллегам. Он очень твердо настаивает на том, что искусственный язык должен быть реалистичным, и поэтому его книга — это фактически учебник по введению в языкознание: первая ее глава повествует о звуковых системах, вторая — о грамматических явлениях, третья — о том, как изменяется язык, а четвертая — о системах письма. Все эти рассуждения обильно снабжаются примерами из языков, изобретенных автором.

Фрагмент публикуется с разрешения издательства «Альпина нон-фикшн»

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