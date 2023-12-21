«Это про надежность» Что такое лизинг оборудования и почему он популярен у бизнеса?

Станкоинструментальная отрасль России — одно из ключевых звеньев для обеспечения технологического суверенитета страны — в последние несколько лет столкнулась с рядом серьезных вызовов. Она была ослаблена износом основных фондов предприятий на фоне масштабных санкций и перекрытия каналов импорта. Тем не менее понимание накопившихся проблем, государственная поддержка отрасли и необходимость идти по пути достижения технологического суверенитета привели к постепенному наращиванию производственного потенциала. Сегодня на российском рынке представлена достойная продукция: бизнес может не только приобрести, но и взять в долгосрочную аренду необходимое оборудование. О том, как не ошибиться в выборе и на что обратить внимание, в материале «Ленты.ру».

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У Виктории и Леонида свое ателье в Одинцово. Их бизнесу более десяти лет. Два года назад — после пандемии — им захотелось расширить свои возможности и взяться за изготовление декоративных деревянных элементов, которые могли бы заинтересовать их заказчиков. «Это была моя идея. Клиент приходит к нам на этапе ремонта. Мы готовы предлагать изготовление любого текстиля. Но мне показалось логичным посмотреть в сторону дополнительной ветки бизнеса. Мы решили попробовать, хотя момент был для этого не самый удачный, и начать изготовление карнизов, мебельных и цокольных элементов, молдингов, плинтусов», — рассказывает Леонид.

По его словам, несколько токарных станков по дереву и станок для обработки металла они взяли в лизинг. «Экспериментируя, я всегда перестраховываюсь. Мы начинали это дело с нуля, и нам нужен был опыт. Только станок для металла стоил около трех миллионов рублей, я не мог вкладывать эти деньги, не будучи уверенным, что это именно то, что мне нужно. Хорошо, что есть возможность провести тест-драйв и на практике увидеть плюсы и минусы оборудования. Также важно, что благодаря лизингу мы снизили затраты и могли спокойно строить дальнейшие бизнес-планы», — отмечает Леонид. Сегодня у него уже несколько таких станков, и дело идет в гору.

«Мы попали в запрос наших клиентов. Им подходит наша продукция, у нас есть программа лояльности, накопительные скидки, бесплатные консультации дизайнера. Я рада, что мы в свое время рискнули, хотя тогда идти в неизвестность было страшновато», — рассказывает Виктория.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Станки для МСБ

У малого и среднего бизнеса, как, впрочем, и у крупных предприятий, спрос на оборудование и расходные материалы, особенно в условиях ухода части иностранных компаний и усложнения логистических цепочек, крайне высок. При этом проблема с импортом не нова, но она, очевидно, обострилась в 2022 году. Правительство обещало запустить федеральную программу развития средств производства, в том числе гарантировать скидки и субсидирование для покупателей продукции, произведенной в России. Пока же потребители могут заместить большую часть оборудования аналогами отечественного производства или вариантами из Азии.

В достаточно сжатые сроки рынок удалось насытить необходимым объемом продукции и сформировать витрину и маленьких мини-станков, которые используют дома, в гараже или небольшой мастерской, и крупных полупрофессиональных и профессиональных станков, заменяющих труд нескольких человек

«Когда мы выбирали оборудование для себя, то действовали на ощупь. Сегодня рынок изменился: все, что нужно — сформулировать свой запрос и просчитать бюджет. На своем опыте могу сказать, что, присматривая новое оборудование, я склоняюсь к лизингу», — комментирует Леонид. Он также рекомендует внимательно изучать рынок, принимая в расчет износостойкость оборудования, влияние этого процесса на бизнес, отслеживать рейтинги станков, новинки, читать отзывы на форумах и посещать профильные выставки.

«Многие назовут вам лучшим станком по металлу DMTG CKE6150z/1000 с ЧПУ Fanuc. Я солидарен: цена у него превышает три миллиона рублей, но оно того стоит. Его начинку, с помощью которой осуществляется управление, производят в Японии. Единственный минус — большое электропотребление. Но это профессиональное оборудование, которое запускается по сути одной кнопкой, заменяет труд нескольких человек и позволит изготовить быстро и качественно практически любые заготовки до 50 сантиметров. Нам он подошел еще и с практической точки зрения: его легко чистить, у него непрерывная подача охлаждающей жидкости и высокая точность копирования шаблонов. Работать с ним удобно и безопасно», — комментирует Леонид.

Еще один любимчик — WoodTec LaserStream WL U 1510L — режет дерево лазерным лучом со скоростью до 960 мм/с. «Это достаточно мощный "китаец". Мы долго к нему присматривались. И очень довольны, что взяли его в работу. Он прекрасно справляется с любыми выкройками дерева для мебельных производств. Кстати, он многофункционален. Сейчас мы планируем брать заказы для большой наружной рекламы», — отмечает Леонид. Стоимость станка — более 1,2 миллиона рублей, весит он более 400 килограммов.

Фото: dotshock / Shutterstock / Fotodom

Для тех же, кому нужны богатая комплектация, надежность и возможность работы с большими заготовками, есть, например, Raptor S1325A 150W. Его рабочее поле впечатляет размерами. Станок позволяет работать с большими дверями, стенками шкафов и прочими крупными деталями. «Мы брали этот станок из-за его уникальных характеристик. Он с легкостью режет МДФ и массив. Это оборудование профессиональное, оно установлено в промышленной мастерской и позволяет производить партии товара для промышленной реализации», — отмечает Леонид. Этот станок выпускается в Китае, но его интерфейс переведен на русский. Его также можно взять в лизинг и обкатать на реальном производстве.

Выбор есть

Сегодня в России рынок лизинговых услуг получил заметный импульс: компании расширяют портфели брендов, выстраивают новые партнерства внутри дружественных стран, работают над налаживанием каналов параллельного импорта и подбором б/у оборудования. Это позволяет лизингополучателям сохранять доступ к передовому оборудованию, без которого невозможно качественное планомерное развитие любого бизнеса. «При работе с оборудованием следует иметь в виду, что вопрос износостойкости зависит от качества обслуживания станка, наличия сервисных центров, комплектующих и основных узлов агрегата. Поэтому важно тщательно выбирать оборудование и партнеров, готовых предоставить лизинговые продукты», — комментирует Александр Анкушин, руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК Альфа-Лизинг.

Компания ГК Альфа-Лизинг, 25 лет работающая в сфере лизинга для предпринимателей и предоставляющая технику в любом уголке России, предлагает бизнесу лизинг с авансом от 0 процентов.

У компании уже 76 офисов по всей стране и более 1500 сотрудников в штате.

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

По оценкам экспертов ГК Альфа-Лизинг, чаще всего предприниматели оформляют в лизинг грузовой транспорт, дорожную и дорожно-строительную технику, легковые автомобили и, конечно, оборудование

Не стоит забывать, что к выбору лизинговой компании-партнера следует отнестись серьезно. «Когда мы выбирали оборудование для себя по лизинговой схеме, мы ориентировались на простые правила. Лучше иметь дело с теми компаниями, которые давно работают на рынке. Это про надежность. Также есть рейтинговые агентства, которые проводят исследования лизинговых компаний. Это своего рода рекомендация и дополнительный знак качества», — отмечает Леонид.

Так, например, ГК Альфа-Лизинг по размеру нового бизнеса в рэнкинге лизинговых компаний РА Эксперт на 2023 год занимала второе место и входила в топ-5 по объему лизингового портфеля. Обычно такую информацию легко найти на сайте компании или получить по запросу. Такие данные являются дополнительным поводом чувствовать уверенность в партнере и видеть перспективу взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества, без подводных камней и неприятных сюрпризов.

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ООО «Альфамобиль»