Премьеры каждый день. Как 2023 год стал рекордным для Пятого канала?

Пятый канал производит большое количество различных программных продуктов практически на любой зрительский вкус. В 2023 году он заметно укрепил свои позиции среди лидеров федерального вещания благодаря успешным сериалам и программам. О достижениях, наградах, о том, как благодаря ежедневным интересным премьерам постоянно увеличивается аудитория канала и о миллионных просмотрах «Алых парусов», — на «Ленте.ру»

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На лидирующих позициях

В 2023 году в эфире Пятого канала уже вышло 600 детективных эпизодов и 125 часов программного контента, а в производстве и разработке находится еще почти 800 новых серий. Все произведенные каналом детективы в течение года занимали лидирующие позиции и входили в пятерку лучших в своих тайм-слотах. А показатели доли в ключевой аудитории «Все 25-59» и базовой аудитории «Все 18+» в городах России с населением более ста тысяч жителей в этом году выросли на пять процентов.

В аудитории «Все 18+» на 1 декабря доля Пятого составила 6,6 процента, а это четвертое место среди каналов «большой пятерки». Линейка премьерных эпизодов по сравнению с прошлым годом выросла на 100 новых серий. Успешный показ сериалов и программ в вечернем прайме по будням с 19:00 до полуночи обеспечил каналу второе место в женской аудитории возрастного сегмента «18+» с долей 9,4 процента. Еще выше — 11 процентов — показатели в тайм-слоте 22:25–00:00. Детективы собственного производства «Великолепная пятерка», «Свои» и программа «Светская хроника» занимают вторую позицию среди проектов федерального эфира. В базовой аудитории «Все 18+» в этом тайм-слоте средняя доля показа 8,6 процента и третье место среди всех национальных вещателей.

Фото: пресс-служба Пятого канала

«Алые паруса»

Юбилейный праздник «Алые паруса — 2023» увидело рекордное количество зрителей за всю историю легендарного выпускного — совокупная аудитория составила почти 33 миллиона человек.

22 434 070 человек в России и странах СНГ смотрели самый красивый праздник на Земле в прямом телевизионном эфире. Количество просмотров онлайн-трансляции в Сети впервые превысило десять миллионов. А трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» в ночь с 24 на 25 июня.

13,8 процента телезрителей России следили за проходом брига под залпы салютов в прямом эфире канала. А в интернете в 2023 году аудитория выпускного увеличилась на рекордные 31,7 процента

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые корабль с алыми парусами прошел под небом Северной столицы 27 июня 1968 года. В 2019 году у праздника появился свой бриг — «Россия». В этом году главный символ праздника украсили искрящимися леерами, на бортах установили иллюминацию, которая окрасила его в цвета российского триколора. Проход брига через створку Троицкого моста сопровождался невероятной красоты огнепадом. В этот же момент на самом мосту зажглась уникальная декорация — светящиеся в тон парусам две пятерки — в честь юбилейной даты ленинградского выпускного.

Фото: пресс-служба Пятого канала

В этом году легендарный выпускной признан главным достижением России за последние 20 лет. Праздник стал безусловным лидером голосования на сайте проекта «Достижения.рф»! «Алые паруса» набрали 2 308 980 голосов.

Также легендарный выпускной стал обладателем престижной награды Академии телевидения ТЭФИ-2023 в номинации «Трансляция культурного события».

Проект «Алые паруса — 2023» стал победителем престижной премии в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа «МедиаБренд» в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital среде»

Бронзу конкурса принесла Пятому номинация «Лучший проморолик развлекательной программы».

В этом году впервые в истории легендарного выпускного для графического оформления его трансляции были использованы нейросети. Ведущий мотив оформления выбрали в соответствии с общероссийской тематикой — годом учителей и наставников. На глазах у зрителей маленький мальчик прошел все этапы взросления от школьника до мудрого профессора. В основу оформления заставок и промороликов проекта «Алые паруса — 2023» легла стилистическая манера картин русских художников-передвижников и маринистов конца XIX века, а также рисунки Хаяо Миядзаки.

«Алые паруса» продолжают оставаться символом гармонии, мечты и надежды, объединяя поколения и принося радость зрителям. В 2023 году этот удивительный праздник добавил еще больше восторга и волнения, установив рекорды просмотров и подтвердив свою статусную позицию в истории страны.

Чем запомнится год

В 2023 году Пятый укрепил свои позиции в качестве информационного вещателя. Информационный выпуск новостей «Известия» по будням в полночь занимает второе место в рейтинге федеральных каналов с долей 9,5 процента в базовой аудитории «Все 18+». Итоговый выпуск программы с обзором главных новостей в России и мире собирает у экранов телевизоров по субботам в полночь 9,4 процента телезрителей страны старше 18 лет. И это также второе место.

В этом году канал отметил десятилетие социального проекта «День ангела», который помог многим детям найти новые семьи. В этом году программа стала победителем национальной премии ТЭФИ-2023 в номинации «Программа социальной направленности». А телемарафон «День добрых дел» остается важной частью социально преобразующего контента Пятого канала, привлекая внимание к проблемам нуждающихся в дорогостоящем лечении детей. А в сентябре канал представил еще один социальный проект «Спасители» — о людях, которые помогают животным, попавшим в беду: забирают в семью, отвозят к ветеринарам или в приюты. За два месяца аудитория проекта в Сети составила почти 15 миллионов человек.

Шестой сезон выходит в эфир информационно-развлекательная программа «Светская хроника» о жизни звезд шоу-бизнеса. В вечернем прайме пятницы проект занимает третье место с долей 10,0 процента в женской аудитории возрастного сегмента 18+. Средняя доля документальной программы «Они потрясли мир» составила 11,8 процента, а это второе место федерального эфира.

Второй год по будням в утреннем эфире познавательный проект «Знание-сила!» рассказывает о новых технологиях, изобретениях, инновационных производствах, научных разработках. За это время выпуски проекта увидело почти 30 миллионов человек. Линейку документально-познавательных программ продолжил проект «Страна советов», премьера которого состоялась 23 сентября. Вместе с ведущим цикла советы телезрителям давал виртуальный помощник Савелий, внешний вид которого и часть графических элементов были сделаны с помощью искусственного интеллекта.

Впервые с помощью искусственного интеллекта Пятый канал сделал эфирное оформление и провел рестайлинг логотипа

Трансформация формы логотипа отразилась в четких прямых линиях, появился объем, ушли округлые формы, стало больше устойчивых элементов. Эфирные идентификационные ролики получили более широкую цветовую палитру, а в оформлении эфирного пространства появились бежевые, голубые, светло-серые оттенки. Кроме того, ролики обрели жанровую и сезонную принадлежность. Новое оформление зрители Пятого увидели 7 ноября, а часть совместной работы дизайнеров и ИИ была представлена еще 5 октября на масштабной презентации телевизионного сезона 2023-2024.

Для бизнеса

В уходящем году Пятый канал провел 16 оригинальных презентаций с участием звезд российского кино для представителей Национального рекламного альянса, сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ» и рекламных агентств. Специально для гостей были организованы экскурсии по телецентру в аппаратные и студии новостей. Кроме того, каждый из гостей получил возможность попробовать себя в нескольких телевизионных профессиях — телеведущий, режиссер аппаратной, редактор суфлера и корреспондент.

Успешный опыт решили повторить и в Москве с представителями рекламного бизнеса. Каждый смог заглянуть в телевизионное закулисье и узнать детали производства программ, познакомиться с сериальным и программным контентом.

Необычный формат с включением интерактивов особенно понравился экспертам.

Такие презентации состоялись не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. Презентация 5 октября стала самой масштабной в этой серии. На ней Пятый продемонстрировал свои сериальные и программные планы на новый сезон и подвел итоги также в необычном формате — музыкально-гастрономического ринга

Контент канала был показан в виде оригинального меню, где каждый мог выбрать блюдо для себя.

Такой творческий подход оценили и эксперты ивент-индустрии. В октябре Пятый канал стал обладателем сразу трех наград ежегодного конкурса «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР». Победу каналу принес проект «Презентация для рекламодателей и ключевых партнеров» в номинациях «Лучшая Event-команда, сертифицированная АКМР», «Лучшее деловое событие/проведения премий и конкурсов/квизов/тимбилдингов/конференций» и «Лучшая команда по организации событий для медиа».

Несколько лет подряд самые престижные мировые конкурсы отмечают Пятый канал как одно из лучших ивент-агентств. Проекты Пятого неоднократно становились обладателями знаковых международных премий в сфере маркетинга и событийной индустрии. В 2022 году канал вошел в топ-100 лучших event-организаторов и агентств по версии одной из самых крупных премий в сфере маркетинга Eventex. Причем, в 2021 году канал был единственным российским участником, который вошел в десятку лучших.

В этом году Пятый канал создал бизнес-клуб для российских предпринимателей, где они могут общаться с представителями вещателя и другими бизнесменами, обмениваться опытом, получать поддержку, делиться знаниями и своими историями успеха со всей страной в эфире канала

Первое заседание бизнес-клуба Пятого прошло в Омске. Владельцы бизнесов, крупные предприниматели, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие города, собрались на спортивной арене, чтобы посмотреть игру своей любимой команды «Авангард» и презентацию Пятого, узнать о достижениях канала и уникальных условиях сотрудничества. В скором будущем такие встречи планируется провести и в других важных городах и регионах России.

Международная версия Пятого канала на сегодняшний день представлена на территории многих стран мира, аудитория составляет около пяти миллионов человек. Сериалы Пятого регулярно попадают в национальные топ-5 и топ-10 стран СНГ. Так, по данным TNS Central Asia, детектив «Условный мент», который выходил в эфир на главном телеканале Казахстана «Первый канал «Евразия» в первом квартале, занял первое место среди сериалов и третье место среди всех эфирных событий страны.

Фото: пресс-служба Пятого канала

Пятый активно развивал сотрудничество с онлайн-платформами и расширил в них присутствие контента собственного производства. В онлайн-кинотеатре Wink сериалы «Наш спецназ» (первый и второй сезоны), «Контуженный», «Пилигрим» и «Витязи» пользуются популярностью у подписчиков и набирают миллионы просмотров. Рейтинг каждого из проектов превышает восемь пунктов из десяти. Высоко оценили эти проекты и пользователи онлайн- платформы «Кинопоиск». Со дня старта показа сериала «След» в кинотеатре IVI проект постоянно находился в топ-10. В ближайшее время в онлайн-кинотеатрах зрители смогут увидеть и другие новинки Пятого.

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АО «Телерадиокомпания «Петербург»

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