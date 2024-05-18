Вывод структурой IKEA средств из России признали безнравственным

Ъ: вывод юрлицом IKEA средств из РФ суд признал ничтожным по редкому основанию

Решение Арбитражного суда Московской области о признании ничтожным перевод за рубеж юрлицом IKEA ООО «Торг» 12,9 миллиарда рублей было принято в конце апреля по редко применяющемуся основанию, пишет «Коммерсант»

По данным издания, сделку признали «противной основам правопорядка или нравственности», а российскую структуру шведского ритейлера согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ обязали выплатить в доход указанную сумму в доход РФ.

В рамках процесса суд также вводил обеспечительные меры по заявлению, поданному российскими налоговиками. В марте арест наложили на средства и имущество ООО за исключением денег, необходимых для обязательных выплат, в том числе на зарплаты сотрудникам.

После ухода IKEA с российского рынка остававшиеся в стране запасы товаров выкупило ООО «Маркет.Трейд». Оплата по этой сделке, которая и оспаривалась в суде, была произведена на зарубежные счета аффилированной с «Торгом» ирландской Fami Limited Fami. Налоговики указали, что «Торг» оставался должен 8,1 миллиарда рублей по займу, взятому у Fami еще в 2020 году и, поскольку в нынешних условиях перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с разрешения правкомиссии на счета типа «С» в российских банках, для создания оснований перевода за рубеж компании заключили ряд сделок, по итогам чего в марте 2023 года подписали акт о полном погашении долга.

Как пишет издание, «Торг» в суде настаивал, что платеж на 12,9 миллиарда «не использовался для погашения договора займа с Fami», но ФНС сочла, что OOO совершало действия в обход президентского указа о специальных экономических мерах и увидела в них признаки незаконного вывода денег за рубеж. Отмечается, что в деле также участвовала Генпрокуратура РФ, которая поддержала эти доводы.