Женщины в России освоили необычную для себя профессию. Что они рассказывают о ней?

Компания Ozon провела специальную акцию для женщин-курьеров и разыграла среди них туры выходного дня. О том, как политика компании влияет на мотивацию сотрудников, обеспечивает их лояльность и доброжелательное отношение, а главное, позволяет чувствовать себя на своем месте, — в материале «Ленты.ру».

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Рынок труда в России проходит испытание на прочность. Профессии, которые раньше считались в большей степени мужскими, все чаще стали примерять на себя представительницы прекрасного пола. И, похоже, им так понравилось управлять поездами метро, погружаться в информационные технологии или доставлять курьерские заказы, что это становится новым трендом.

Одной из профессий, которая еще до недавнего времени имела исключительно мужское лицо, можно назвать профессию курьера. За последние несколько лет ситуация кардинально изменилась, и сегодня среди курьеров в России порядка 10 процентов — женщины. О том, чтобы попробовать себя в доставке, представительницы прекрасного пола задумываются все чаще, называя ключевым условием для этого достойную оплату труда и социально ответственный подход компаний-работодателей. Последние, к слову, воспринимают женщин-курьеров с энтузиазмом.

Например, в компании Ozon, являющейся одной из лидирующих платформ электронной коммерции в России, давно и успешно сотрудничают с женщинами-курьерами и создают для них особые условия. В Ozon подчеркивают, что забота о сотрудниках в целом является одним из ключевых приоритетов компании. В качестве работодателя Ozon обещает конкурентоспособную заработную плату и льготы, комфортную рабочую среду и приверженность инновациям. При этом компания обеспечивает контроль, который позволяет не перегружать сотрудников и оставляет им пространство для жизни вне работы. Действуя в рамках логики заботы и поощрения, Ozon запустил специальную акцию для сотрудниц службы доставки. В преддверии 8 Марта компания решила отметить самых активных из них и оплатила туры выходного дня в российских отелях.

Курьер — лицо компании

В Ozon заявляли ранее, что продолжают работу над усилением логистических команд и ростом доходов курьеров. Особое внимание в Ozon обращают на бережное отношение к своим сотрудникам. К 8 Марта в компании запустили акцию, адресованную женщинам-курьерам. По сути, они являются лицом Ozon для каждого клиента, встречающего свой заказ.

В компании выбрали лучших сотрудниц службы доставки с точки зрения продолжительности сотрудничества с Ozon и количества осуществленных заказов в прошлом году.

Победительницы профессионального рейтинга получили туры от Ozon Travel стоимостью до 150 тысяч рублей и проведут выходные в отелях за счет компании

В числе лучших из лучших оказались 7 женщин-курьеров, представляющих Москву, Санкт-Петербург и Тольятти, сообщили в компании.

Девушки-курьеры не скрывают, что им хотелось бы профессионального признания. Поэтому многие с энтузиазмом восприняли инициативу Ozon, приуроченную к Международному женскому дню.

Екатерина работает курьером два года. Начинала с доставки документов в банковской структуре, сегодня работает в Ozon. По ее словам, награждение женщин-курьеров к 8 Марта могло бы стать одной из первых ласточек в подобного рода акциях: «Девочки, которые работают в доставке, это очень энергичные, активные, коммуникабельные люди. Нам нравится движение, скорость. Скажу про себя, но, думаю, со мной согласятся многие: путешествие — подарок мечты. Если акцию повторят, я буду бороться за победу. Это очень вдохновляет: я чувствую принадлежность к общей профессиональной среде, где могу громко заявить о себе и своих достижениях».

Фото: ООО «Интернет решения»

Анне, коллеге Екатерины, в этом году немного не хватило, чтобы попасть в топ-7 победительниц. «Я рада за девочек. Я много работаю, но они меня превзошли, я знаю цену этой победе. Уверена, что моя — впереди», — отметила она. По ее словам, курьерство по силам многим женщинам, хотя кто-то стесняется попробовать себя в профессии, опасаясь осуждения. «Акции, в которых отмечаются достижения женщин-курьеров, меняют отношение общества к нашей работе. Мы работаем в крупных компаниях, ежедневно доставляет десятки посылок, мы хотим признания и не только 8 марта», — отмечает Анна.

«Попробуйте меня переубедить»

Каков же путь в профессию и почему общество по-прежнему чувствует влияние стереотипов, которые основываются на мысли, что курьерство — не женское дело?

Мария из Москвы в свои 23 года знает о работе курьера почти все. Она работает в доставке более двух лет и не собирается что-то менять

«Если вы думаете, что работа курьера — это проще простого, попробуйте. Уже после одного дня вы поймете, в какой реальности я живу», — смеется Мария. Веселыми историями о доставках она готова делиться без остановки.

«Я работаю курьером, и мне нравится моя работа. Когда это слышат некоторые знакомые, они делают круглые глаза. В их понимании эта профессия не для хрупкой блондинки. Не буду спорить. Но... Я работаю в удобном для себя графике, неплохо зарабатываю и могу учиться на очном. Попробуйте меня убедить, что есть работа лучше», — отмечает Мария.

В ее случае решающим стало наличие прав и собственного автомобиля. «Я курьер со стажем. Начинала с того, что зарегистрировалась на сайте сервиса срочной курьерской доставки по городу и в свободное время выполняла поручения клиентов в своем районе. Это позволяло иметь дополнительный источник дохода и совмещать занятость с учебой. Два года назад я вышла на новый уровень. Сегодня я работаю в Ozon. В обычный день я могу доставить до 5 отправлений за час. Конечно, я бы не стала заниматься доставкой тяжелых сумок с продуктами. Я же себе не враг. Я работаю в удобном ритме. Вопросы с безопасностью тоже решаемы. Конечно, у меня больше коллег мужчин. Они, кстати, охотно делятся опытом и посматривают на девочек-курьеров немного свысока. И напрасно. Мы опасные конкуренты. Это объективно: женщины более ответственны и лучше коммуницируют», — объясняет Мария.

По ее словам, когда она сказала родителям, что работает курьером, было много вопросов. «Но при своей занятости 3 дня в неделю я получаю столько же, сколько моя мама зарабатывает за месяц. Это убедительный аргумент», — говорит Мария.

Фото: ООО «Интернет решения»

Мотивация и поощрения ускорят прогресс

Многочисленные исследования доказали, что работник выполняет обязанности более эффективно, если мотивирован нематериально. Это золотое правило, которое действует независимо от поля деятельности и профессиональной сферы. И уж тем более независимо от гендерного разделения в компании. Это важно помнить компаниям-работодателям, подчеркивает Екатерина Марканова, эксперт в области HR. Также она рекомендует использовать эффективное поощрение для сотрудников и поддерживать профессиональный прогресс в команде.

Разделение на женские и мужские профессии, конечно, существует. Но эта грань постепенно стирается. Это не хорошо, и не плохо, это данность Екатерина Марканова, эксперт в области HR

«Конечно, никто не убедит меня, что мужчина лучше справится с ролью нянечки в детском саду, или что женщина-крановщик будет также востребована как мужчина. Но вспомните историю москвички Дианы Багаутдиновой, которая стала одной из самых лучших сварщиц в России совсем в юном возрасте. Такие примеры показывают, что первичны человек и его стремление расти над собой. А какой будет эта точка роста, неважно», — отмечает эксперт.

По ее мнению, для женщин важно выходить за рамки шаблонного представления. «Мы не хотим оставаться в амплуа рукодельниц, созидательниц и хранительниц очага. У нас разные интересы и характеры. Стереотипы должны отойти в прошлое. Шиканье со всех сторон, высмеивание нестандартной идеи, непонимание и неприятие особенно в кругу близких людей ранит. Будто отрезают крылья. Попробуй взлети, когда в тебя не верят», — отмечает Екатерина.

«Не будьте в числе осуждающих, дайте и себе, и людям вокруг больше пространства, признайте право на ошибку у вашего ребенка, поддержите тех, кто начинает свое дело после 40. Профессия врастает в личность. Можно сколько угодно говорить себе, что работа остается за порогом дома. Но это не так. Поэтому важно чувство значимости, которое должен испытывать сотрудник, чувство команды и плеча. Это история про уважение и признание», — отметила эксперт.

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