МЧС сообщило об угрозе перехода огня с теплохода в Архангельске на другое судно

МЧС: огонь с теплохода «М. В. Ломоносов» может перейти на соседнее судно

Огонь с горящего теплохода «М.В. Ломоносов» в Архангельске может перейти на соседнее судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Сообщается, что также существует угроза распространения огня на другую палубу. Позднее в пресс-службе заявили, что угроза соседним судам была снята.

Пожар на теплоходе «М. В. Ломоносов» произошел вечером 13 мая. По данным Telegram-канала Shot, он охватил всю палубу судна. Уточняется, что площадь возгорания превышает 900 квадратных метров.