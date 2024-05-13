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23:05, 13 мая 2024Россия

МЧС сообщило об угрозе перехода огня с теплохода в Архангельске на другое судно

МЧС: огонь с теплохода «М. В. Ломоносов» может перейти на соседнее судно

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Огонь с горящего теплохода «М.В. Ломоносов» в Архангельске может перейти на соседнее судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Сообщается, что также существует угроза распространения огня на другую палубу. Позднее в пресс-службе заявили, что угроза соседним судам была снята.

Пожар на теплоходе «М. В. Ломоносов» произошел вечером 13 мая. По данным Telegram-канала Shot, он охватил всю палубу судна. Уточняется, что площадь возгорания превышает 900 квадратных метров.

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      Марина Совина
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