В США сообщили о скором визите Блинкена в Киев

Politico: госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время посетит Киев, пишет американский журнал Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, визит состоится на этой неделе, однако точные даты не уточняются. При этом в материале говорится, что службы безопасности перекроют дороги в украинской столице во вторник и среду.

Ранее Блинкен заявил, что США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине, в том числе с целью создания угрозы Крыму. Он указал, что Вашингтон рассчитывает на успехи украинской армии при удержании фронтовой линии на востоке.