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23:27, 13 мая 2024Мир

В США сообщили о скором визите Блинкена в Киев

Politico: госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Киев

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время посетит Киев, пишет американский журнал Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, визит состоится на этой неделе, однако точные даты не уточняются. При этом в материале говорится, что службы безопасности перекроют дороги в украинской столице во вторник и среду.

Ранее Блинкен заявил, что США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине, в том числе с целью создания угрозы Крыму. Он указал, что Вашингтон рассчитывает на успехи украинской армии при удержании фронтовой линии на востоке.

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      Марина Совина
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