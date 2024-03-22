В 500 метрах от «Лосиного острова» строят уникальный жилой комплекс. Чем он поражает?

С каждым новым поколением меняются не только мода и технологии, но и городская среда. Сейчас тренды задают миллениалы, выросшие в эпоху быстрого развития технологий и социальных изменений. Их предпочтения и образ жизни оказывают существенное влияние не только на городское пространство, но и на сегмент жилого строительства. Как столичный комплекс «МИРАПОЛИС» от ГК «Основа» ответил на запросы современного поколения — на «Ленте.ру».

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Стиль времени в каждой детали

Молодые успешные профессионалы вносят новые правила и требования в процесс выбора жилья. Они предпочитают жить в районах с развитой инфраструктурой, близко к работе и развлечениям, в современных, оригинальных визуально и интересных по наполнению жилых комплексах. Это поколение активно формирует рынок недвижимости и стимулирует строительные компании к внедрению новых концепций, технологий и других фишек, чтобы удовлетворить свои потребности и ожидания.

Примером таких изменений может служить комплекс «МИРАПОЛИС» от ГК «Основа» — это не просто место для жизни, это адаптация городской среды к потребностям современного поколения. Стеклянные фасады и металлические элементы, созданные с учетом ультрасовременного дизайна архитекторами известного российского бюро KAMEN Architects, отражают не только функциональность, но и современный стиль, которому в «МИРАПОЛИСе» соответствует буквально каждая деталь.

Еще одним важным аспектом при выборе жилья для нового поколения является доступность инфраструктуры. Они предпочитают жить в районах с развитой инфраструктурой, где есть магазины, рестораны, спортивные залы и другие удобства в пешей доступности. Именно это позволяет вести активный образ жизни и чувствовать себя комфортно в своем окружении.

Резиденты «МИРАПОЛИСа» такой окружающей развитой инфраструктурой будут располагать непосредственно на территории комплекса.

Изображение: ООО «ГК Основа»

Под многочисленные объекты инфраструктуры здесь отдано порядка 20 000 квадратных метров, на которых разместятся СПА-комплекс с бассейном и фитнес-центром, торговый центр, фуд-корт, супермаркет, коворкинг, магазины и многое другое — все то, что должно быть под рукой у современного жителя мегаполиса

Сложно назвать другой столичный комплекс в этом районе с подобной инфраструктурой. Поэтому «МИРАПОЛИС» предлагает не просто апартаменты, а целый мир комфорта и удобства. Кроме того, дорога до «Европолиса», одного из крупнейших торговых центров Европы, пешком займет всего несколько минут.

Успешная молодежь, конечно, также обращает внимание и на само жилье, предпочитая современные комплексы с яркой архитектурой, интересным дизайном общественных пространств и разнообразной собственной инфраструктурой. Важно, чтобы в жилом комплексе были предусмотрены разнообразные возможности для отдыха и работы.

Для активного или размеренного отдыха в «МИРАПОЛИСе» предусмотрено двухуровневое благоустройство. В приватном дворе, который образуют четыре башни комплекса, есть и универсальные спортивные площадки, и лаунж-зона, и амфитеатр, и центральный променад. Семейным миллениалам с малышами обязательно придутся по вкусу детские игровые площадки с расположенными рядом местами для отдыха, где можно спокойно провести время и одновременно присмотреть за своим чадом.

На втором уровне, который разместится на крыше стилобата, на уровне 2-3 этажей, в «МИРАПОЛИСе» будет четыре тематических зоны, включая игровое пространство для детей, зону фитнеса и йоги, лаунж-зону и сад медитаций. Словом, «МИРАПОЛИС» и был задуман как «город в городе» — это идеальное место для активных миллениалов с самыми разнообразными возможностями для отдыха и развлечений.

Автоматизированная система управления «умный дом», используемая в «МИРАПОЛИСе», полностью контролирует имеющиеся в доме бытовые устройства и управляет ими, — и это качественно, безопасно и энергоэффективно. А жители «МИРАПОЛИСа» могут в любой момент из любой точки планеты узнать о том, что происходит в их доме, с помощью мобильного устройства.

Все это не только дополняет современный облик комплекса, но и отражает изменения в предпочтениях продвинутой молодежи, которая ценит многогранный образ жизни, где, помимо работы, есть место и для активного отдыха, общения с друзьями и семейных радостей. «МИРАПОЛИС» предлагает не просто апартаменты, а образ жизни, который отвечает запросам его аудитории.

Изображение: ООО «ГК Основа»

Покорение городских пространств

Покупка жилья — важный этап в жизни любого человека, требующий серьезного внимания к деталям и учета его собственных уникальных потребностей и предпочтений. Поэтому когда молодежь выбирает жилье, то обращает внимание на ряд ключевых факторов, которые определяют комфорт и удобство их будущей жизни. Один из важнейших аспектов для молодых профессионалов — это стремление к удобству, связанному с мобильностью и доступностью. Вместо привычного образа жизни, привязанного к собственному автомобилю, многие миллениалы предпочитают пользоваться каршерингом, общественным транспортом, велосипедами или даже ходить пешком.

Это влияет на спрос на жилье в районах с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Для молодых людей, чьи дела и развлечения могут быть в разных частях города, мобильность — ключевой фактор. Важно, чтобы их дом находился вблизи от станций метро, МЦК или железнодорожных станций, рядом с остановками общественного транспорта, а также транспортными развязками или шоссе, чтобы можно было воспользоваться такси или поехать на своем автомобиле. Это позволяет минимизировать время на дорогу и максимально эффективно использовать время.

«МИРАПОЛИС» идеально расположен: всего в 400 метрах от МЦК «Ростокино», рядом с одноименной железнодорожной станцией Ярославского направления, а также имеет удобный выезд на главные транспортные магистрали Москвы

На автомобиле до центра столицы — 30 минут, до ближайшей станции метро «ВДНХ» — 5 минут, можно всегда воспользоваться услугами каршеринга. А на автобусе или популярном в столице трамвае № 17 до метро можно спокойно доехать за 15 минут.

Поэтому резиденты здесь будут иметь возможность удобно добираться до любой точки столицы с максимальной экономией времени любым видом транспорта. Безусловно, акцент на транспортную доступность отражает предпочтения миллениалов — молодежь ценит возможность быстрого перемещения по городу, чтобы легко сочетать работу, учебу и развлечения.

Все для радости

Помимо стиля и удобства, для молодых людей важен также баланс качества и цены. Здесь «МИРАПОЛИС» предлагает наиболее выгодное соотношение цена-качества.

Изображение: ООО «ГК Основа»

Гибкие условия приобретения, разнообразные ипотечные программы и привлекательная стоимость делают апартаменты в квартале доступными для круга молодых профессионалов, которые мечтают о собственном качественном, комфортном и стильном жилье

Еще одна базовая ценность для современной молодежи — живая природа, поэтому при выборе жилья обязательно учитывается наличие поблизости парков. А здесь любой обзавидуется — рядом с «МИРАПОЛИСом» их не просто предостаточно, все они легендарны и прекрасны. Достаточно сказать, что в 500 метрах — вход в национальный парк «Лосиный остров».

Сейчас «Лосиный остров» имеет статус заповедника, общую площадь около 12 тысяч гектаров и является одним из самых больших и значимых природных объектов Москвы и Московской области. Здесь обитают различные виды птиц и млекопитающих, в том числе лоси, так что это настоящий рай для любителей дикой природы посреди современного мегаполиса. Кроме того, поблизости от «МИРАПОЛИСа» — и ВДНХ, один из крупнейших мировых выставочных центров на огромной насыщенной артефактами территории, и Ботанический сад, крупнейший ботсад в Европе, и парк «Яуза», который готов бороться за титул самого протяженного европейского парка.

В целом миллениалы меняют облик городов, в которых они живут, ставя перед архитекторами и строителями новые задачи и вызовы. Они стремятся к удобству, мобильности и аутентичности, что отражается в концепциях новых комплексов. Эти изменения делают города более привлекательными и комфортными для жизни нового поколения.

«МИРАПОЛИС», по сути, это маленький уютный современный город посередине огромного мегаполиса. Его жители могут себе позволить жить насыщенной жизнью активного москвича, поскольку могут экономично использовать самый дефицитный столичный ресурс — время. Здесь можно полноценно жить, даже не покидая пределов квартала, поскольку все для продуктивной работы, здорового образа жизни, полноценного отдыха и социализации в «МИРАПОЛИСе» есть. Это не просто современный жилой комплекс, это образ жизни, соответствующий запросам времени и предпочтениям молодых успешных профессионалов. Здесь для жизни в радости продумано все.

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ООО «ГК Основа»

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