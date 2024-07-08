В России возродили квас по старинным рецептам. Чем он удивляет?

Окрошка в России не просто летний суп. Это национальное достояние, наследие предков. Правильный рецепт окрошки недаром обсуждается всенародно с неослабевающим пылом. Но про историческую традицию спорить бессмысленно. Из пословиц и поговорок ясно, что окрошка на Руси — это прежде всего квас. Да не любой, а белый, с особой кислинкой. Как раз такой квас «Семейный секрет» выпускает компания «ОЧАКОВО».

Два в одном

Окрошка летом и еда, и питье сразу. И накормит, и освежит. Считается, что ее прародителем было популярное в народе блюдо из редьки с луком, залитых квасом. Такой суп ели больше 1000 лет назад. Со временем в него для сытности начали добавлять и другие продукты. Оттого появилось много разных вариантов окрошки: что было под рукой, то и положили. Поскольку окрошка была едой для небогатых людей, чаще всего в нее клали овощи и травы для вкуса.

С появлением картошки в XVII веке она стала основой блюда, добавив ему сытности. Есть даже поговорка: «Квас да картошка — уже окрошка»

Некоторые варианты окрошки прошлых лет могут изрядно удивить. Например, обычным делом было класть в нее рыбу, об этом сообщает словарь Ожегова. Волжские бурлаки вообще размачивали в квасе сушеную воблу.

Как водится, со временем окрошку оценили и люди состоятельные. Они могли позволить себе добавлять в нее мясо и яйца. Причем принято было класть сразу несколько видов мяса — и птицу, и говядину, и свинину, и дичь.

Фото: Ana_Malee / Shutterstock / Fotodom

Так сложился тот рецепт, который сегодня знаком каждому. Шли века, менялись привычки, и только одно в окрошке оставалось неизменным — квас.

По старинным русским традициям для окрошки используют белый квас. Темный квас на обжаренном ржаном солоде появился много позже, в XVIII веке, став популярным напитком среди горожан.

Фото: Olinchuk / Shutterstock / Fotodom

Возрождение традиций

Для ценителей настоящей окрошки поиск подходящего кваса долгое время был непростой задачей. Магазины заполонил темный сладкий квас из обжаренного солода, он правильного вкуса не дает. Не говоря уже о том, что на прилавках много подделок, в которых от кваса только название, а в составе сплошная химия.

Возродить старинные традиции и сделать настоящий белый русский квас взялась компания «ОЧАКОВО»

К решению этой задачи отнеслись с максимальной серьезностью — как-никак лидер страны по производству кваса, нельзя ронять марку.

Чтобы получить настоящий вкус белого кваса, отправили целую экспедицию собирать рецепты по деревням. Белый квас, по заветам предков, делают из зерна и солода. Процесс небыстрый, занимает больше двух месяцев. Зерно замачивают, проращивают, потом сушат и мелют. Из получившегося солода варят квасное сусло. К нему добавляют закваску для брожения. От закваски во многом зависит вкус напитка, поэтому ее состав считался семейным секретом.

Изображение: АО МПБК «ОЧАКОВО»

В «ОЧАКОВО» древнюю технологию воспроизвели со всей возможной точностью. Новую линейку из пяти сортов белого кваса так и назвали — «Семейный секрет». Помимо традиционного вкуса в духе народных традиций, создали сорта с разными вкусовыми добавками: «Смородина-мята», «Окрошечный с хреном», «Бородинский», «Карельская рябина».

Добавлять квасу разные вкусы тоже народная традиция. Использовали полынь, зверобой, хмель, перец и хрен, листья смородины, малины, земляники, мяты, бруснику, груши, яблоки.

Фото: Kcuxen / Shutterstock/ Fotodom

Белый квас «ОЧАКОВО» делает по классической технологии двойного брожения из пшеничного солода и цельного зерна ржи. Получается напиток с характерной кислинкой

Отличительная особенность нефильтрованного кваса — осадок на дне как признак его натуральности. В составе очаковского белого кваса только натуральные продукты, никаких ароматизаторов и консервантов.

Так что больше не придется вздыхать, что в магазине не найдешь кваса для настоящей окрошки. Осталось подключить фантазию и сделать блюдо в исконных русских традициях с белым квасом «Семейный секрет».

РЕКЛАМА

Рекламодатель:

АО МПБК «ОЧАКОВО»

