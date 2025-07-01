TNI: Российская РЛС «Дон-2Н» — настоящий всевидящий монстр

Российская стационарная многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора «Дон-2Н» — настоящий всевидящий монстр. Об этом рассказывает американский журнал The National Interest (TNI).

По впечатлению обозревателя Брэндона Вайхерта, разработка РЛС «стала настоящим инженерным подвигом, потребовавшим применения современных материалов, точного производства и сложного программного обеспечения для удовлетворения требований современной противоракетной обороны».

Автор напоминает, что «Дон-2Н» выступает ключевым элементом защиты Москвы от угроз баллистических ракет. «Огромный радар с фазированной антенной решеткой является критически важным компонентом российской системы противоракетной обороны (ПРО) А-13»5, — говорится в публикации.

Вайхерт отмечает, что система на базе «Эльбруса-2» обеспечивает проведение сложных вычислений, позволяющих анализировать воздушное пространство и отслеживать в нем одновременно несколько целей, тогда как антенна комплекса обеспечивает быстрое сканирование неба.

Автор также отмечает преимущество в чувствительности обнаружения воздушных целей российской РЛС перед американскими системами, подтвержденное опытным путем.

Ранее генеральный директор концерна «РТИ Системы» сообщал, что в России завершилась модернизация уникальной РЛС «Дон-2Н», которая обеспечивает противоракетную оборону Москвы, фиксирует пуск баллистических ракет и наблюдает за космическими объектами.