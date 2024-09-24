В России появились уникальные часы. Чем удивляет новый гаджет от Huawei?

Компания Huawei выпустила новые часы новые HUAWEI WATCH GT 5. Что в них особенного и для кого они предназначены — в материале «Ленты.ру»

Внешний вид

Внешне это не смарт-часы, а настоящий стильный и красивый хронометр. Самое главное, что для подбора именно под себя вариантов множество. И для женщин, и для мужчин, на крупную и на маленькую руку. Для любого стиля жизни. Подойдут фрилансеру, топ-менеджеру, домохозяйке и спортсмену.

Для базовой и Pro-версий есть несколько размеров циферблата: 41,42 и 46 миллиметра. В классический дизайн часов (говорим про мужские варианты») вписан восьмиугольник Royal Oak (королевский дух), классика для любителей часов.

В этом же стиле выполнен типичный круг женской линейки. Сочетание сатинирования и полировки подчеркивает высокое качество исполнения корпуса всех моделей.

Ремешки и браслеты не уступают статусным моделям топовых японских и швейцарских часов

Стоит отметить, что у HUAWEI WATCH GT 5 ремешки поменять можно самостоятельно, причем быстро и легко.

А близко расположенные отверстия на ремешках обеспечивают оптимальное прилегание датчиков под любую руку.

Для корпуса базовой модели используется гипоаллергенная сталь, а для Pro — такие же по функционалу, но более прочные и существенно более легкие титан и керамика.

Ультрапрочные материалы, из которых выполнены модели серии HUAWEI WATCH GT 5, обеспечивают защиту по трем направлениям: от естественного износа, от коррозии и от попадания воды. Каждая модель серии покрыта специальным слоем, обеспечивающим высокую износостойкость и защиту.

Фото: Пресс-служба Huawei»

Подобрать главную заставку можно под любой стиль: от варианта с классическими стрелочными циферблатами до навороченных ультрасовременных цифровых решений

Как всегда, HUAWEI предлагает большое количество вариантов.

Помимо классических циферблатов, в HUAWEI WATCH GT 5 представлены 12, а в HUAWEI WATCH GT 5 Pro — 14 новых дизайнов циферблатов, каждый из которых предлагает функциональные виджеты и интеллектуальные функции.

Функциональность

Благодаря реализованной в HUAWEI WATCH GT 5 новой системе HUAWEI TruSense часы открывают новую главу в истории развития технологий мониторинга физической активности и показателей здоровья. Обновленные компоненты позволяют точнее и быстрее отслеживать данные здоровья и физических нагрузок.

Добиться этого удалось в том числе благодаря применению многозональной и мультипространственной архитектуры световых потоков и передовой технологии затемнения стекла.

Она позволяет более эффективно устраняет световые помехи, обеспечивая более высокую точность приема сигнала.

Совместное применение многозональной и мультипространственной архитектуры световых потоков, а также передовой технологии затемнения стекла позволило реализовать на устройствах серии HUAWEI WATCH GT 5 профессиональный подход к изменению показателей здоровья, сделать его более точным и универсальным.

Важно отметить, что обновление мультипространственной архитектуры световых потоков позволило увеличить количество каналов мониторинга уровня кислорода в крови с 4 (для предыдущей серии) до 12. Это дает возможность алгоритму учитывать более широкий диапазон сигналов пульса.

Кроме того, были оптимизированы базовые алгоритмы, которые используют для определения пульса и уровня кислорода в крови. Это стало возможным благодаря тому, что разработчики применили алгоритм определения пульса на основании обучения моделей искусственного интеллекта и новый многоканальный алгоритм определения уровня кислорода в крови.

Фото: Huawei

Автономность

Время работы батареи HUAWEI WATCH GT 5 (в зависимости от модели) составляет от 7 до 14 дней. Представьте, что вам не нужно заряжать часы целых 2 недели.

В часах серии HUAWEI WATCH GT 5 реализована новая функция съемки скриншотов. Сделайте скриншот, который будет автоматически сохранен в альбоме на телефоне, и поделитесь им с друзьями или близкими.

Для кого и зачем

Возможности, которые предоставляют HUAWEI WATCH GT 5, в комплексе с приложением «HUAWEI Здоровье» удовлетворят даже профессионального спортсмена.

Для примера: если у вас на работе день, полный стресса, активируйте функцию «Эмоции», поднимите руку к груди и проверьте ваше эмоциональное состояние. В конце дня откройте приложение «HUAWEI Здоровье», проверьте, как изменялось ваше эмоциональное состояние в течение дня, посмотрите рекомендации в приложении по улучшению образа жизни (например, по тренировкам и сну). И поверьте — это работает.

Чтобы повысить качество занятий спортом на улице, HUAWEI разработала систему геопозиционирования «HUAWEI Санфлауэр», которая более точно определяет местоположение, используя специальный адаптивный алгоритм

Реконфигурируемая антенна интеллектуально определяет активность пользователя, распознает статус движения, оптимизирует направление антенны.

Точность регистрации маршрута повышается на 40 процентов, точность определения расстояния — на 30 процентов, точность определения темпа — на 20 процентов, что является настоящим шагом вперед по сравнению со смарт-часами предыдущих версий.

Инновации, предлагаемые компанией HUAWEI, теперь доступны практически неограниченному кругу пользователей, ведь модели новой линейки HUAWEI WATCH GT совместимы с телефонами на базе Android и iOS.

Фото: Huawei

Выводы

Для человека, ведущего активный образ жизни, найти лучшего помощника будет сложно. И неважно, кем вы работаете и какого вы пола. HUAWEI предоставляют огромный выбор дизайна и королевский набор функций.

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