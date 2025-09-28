В России ответили на идею отправки войск НАТО на Украину

Посол Келин заявил, что идея отправки войск НАТО на Украину мешает прогрессу

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал идею отправки войск НАТО на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Келин ответил на идею отправки войск НАТО на Украину и подчеркнул, что она мешает прогрессу.

«Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине», — сказал дипломат.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.

