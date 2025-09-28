Бывший СССР
ВСУ обвинили в атаке на Белгород из жилой застройки Харькова

Блогер Шарий: ВСУ вели атаку на Белгород из жилой застройки Харькова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они вели атаку на Белгород из жилой застройки Харькова.

«Сообщают, что из Харькова из черты города отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода», — написал он.

На опубликованных кадрах виден момент запуска ракет, видео снято на оживленном перекрестке.

ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Белгородской области 28 сентября. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил сообщил о серьезных проблемах с энергоснабжением после атаки. «Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — написал он.

    Все новости