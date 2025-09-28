В Белгородской области начались перебои с электроэнергией после удара ВСУ

Гладков: На Белгородчине начались перебои с электричеством после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслов Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил о серьезных проблемах с энергоснабжением после атаки. «Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — написал Гладков. Он добавил, что идет оценка ущерба. При этом он отметил, что в области уже начались восстановительные работы. По его словам, медицинские учреждения и водоканал перешли на резервные источники питания.

Перебои с электричеством отразились на системе оповещения о воздушной опасности. Гладков предупредил жителей о возможных сбоях в работе сирен и призвал быть максимально внимательными. Он посоветовал покинуть улицы городов и населенных пунктов.

По его словам, два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Белгорода — мужчина с осколочным ранением живота и женщина с баротравмой доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 28 сентября сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над восемью регионами России. 12 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 10 — над Брянской областью, 8 — над Белгородской областью, 4 — над Тульской областью. Еще три дрона сбили над Ярославской областью, два — над Ростовской областью и по одному — в Новгородской и Самарской областях.