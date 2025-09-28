Россия
В России оценили идею создать особый разведывательный отдел для Трампа

Дмитриев назвал важной идею создания особого разведотдела для Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X оценил идею создать особый разведывательный отдел для президента США Дональда Трампа.

Таким образом он прокомментировал публикацию экс-советника американского лидера по нацбезопасности Майкла Флинна о том, что политику нужна структура, которая будет доносить до него правду и поставлять объективные данные, не искаженные «глубинным государством» или «глобалистами-махинаторами».

«Это важная инициатива, особенно в то время, когда глубинным государством и глобалистами создается дезинформация с целью сорвать решения, критически важные для глобальной безопасности и благополучия», — заявил Дмитриев.

Ранее Трамп опубликовал пост о том, что Украина при поддержке Евросоюза способна не только вернуть территории, но и, возможно, «пойти еще дальше».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы Белого дома, назвал их политическими заклинаниями. По его мнению, Трамп снова впал в альтернативную реальность.

