Медведев заявил о впавшем в альтернативную реальность Трампе из-за его позиции по Украине

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп снова впал в альтернативную реальность, изменив позицию по Украине. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее Трамп опубликовал пост о том, что Украина при поддержке Евросоюза способна не только вернуть территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». Кроме того, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским он выразил мнение, что российская экономика находится якобы в «ужасном состоянии».

Медведев назвал слова главы Белого дома политическими заклинаниями на тему «Как слаба Россия». «В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа [Барак] Обама и [Джо] Байден», — написал он.

Зампред Совбеза иронизирует, что через пару дней Трамп вновь изменит позицию, предложив Зеленскому подписать капитуляцию, слетав на Марс с прощенным им бизнесменом Илоном Маском или сделав «что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию».

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова увидела в изменении позиции Трампа «звоночек», который говорит о необходимости обратиться к врачу. По ее мнению, президент США либо не помнил, что говорил до этого, либо сам не уважает свои слова.

