В изменившейся позиции Трампа по Украине увидели «звоночек»

Член СПЧ Ахмедова: Изменение позиции Трампа по Украине — звоночек к врачу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Резкое изменение позиции президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине — «звоночек», который говорит о необходимости обратиться к врачу. Эту связь увидела российский общественник, член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова, ее комментарий об изменившейся позиции Трампа опубликован в Telegram.

Ахмедова напомнила, что Трамп, ранее называвший конфликт на Украине «не своей войной», после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским допустил вероятность возврата Украиной потерянных с 2022 года территорий и назвал Россию «бумажным тигром».

«Либо Трамп не помнит, что говорил вчера, утром, за обедом, и уже по вечерам легко сам себе противоречит, а это звоночек к врачу. Либо он сам не уважает свои слова», — высказалась член СПЧ.

Она добавила, что Зеленскому не следует серьезно относиться к словам американского лидера, так как его позиция в ближайшее время может вновь резко измениться.

Как сообщалось ранее, Трамп объявил, что Украина при поддержке Европейского союза способна не только вернуть территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». В России неоднократно отмечали, что новые регионы уже включены в Конституцию, поэтому Москва не будет отступать со своих переговорных позиций.

