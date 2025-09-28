Россия
В Белгороде музыканты продолжили концерт после отключения света

Белгородские музыканты продолжили концерт после отключения света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Музыканты Белгородской филармонии продолжили концерт после отключения света, об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в Telegram.

«Белгородская филармония. Когда враг ударил по городу, там шел воскресный концерт. Когда свет внезапно пропал, музыканты не растерялись и продолжили свой концерт — на ноты им светили фонариками смартфонов», — отметил он.

Царев сравнил ситуацию с блокадным Ленинградом в годы Великой Отечественной войны, когда музыканты продолжали играть, несмотря на бомбежки, холод и отсутствие электричества.

Вооруженные силы Украины ударили по энергетической инфраструктуре Белгородской области 28 сентября. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о серьезных проблемах с энергоснабжением после атаки. «Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — написал он.

