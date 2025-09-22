В Греции испугались запрета на выдачу виз россиянам. Почему там считают, что это будет крахом для страны и Европы?

В сентябре 2025 года Европа активно начала обсуждать идею отменить визы и закрыть въезд для россиян, но Греция выступила категорически против этого. Ежегодно страну на Балканском полуострове посещают миллионы иностранных гостей, однако любимцами местных жителей по-прежнему остаются россияне. Они отдыхают в самых дорогих отелях, тратят баснословные деньги в ресторанах и готовы скупать тонны сувениров. Именно поэтому греки сочли чудовищной ошибкой запретить россиянам посещать курорты Европы. О том, почему путешественников из России так ценят в Средиземноморье и как пострадали те, кто от них отказался, — в материале «Ленты.ру».

За несколько лет Греция поменяла свое отношение к санкциям против России

Еще три года назад Греция поддерживала антироссийские санкции, но в сентябре 2025 года сказала решительное «нет» новой мере. Речь идет о предложении Евросоюза фактически прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России. По данным греческого издания Pronews, Афины впервые с начала 2022 года наложили вето на такое решение — ограничение въезда россиян грозило «катастрофическими» потерями для турсектора страны.

Протест Греции оказался не единственным: против запрета также выступили Испания, Италия, Франция и Венгрия — те, кому есть что терять в туристическом плане

Для Греции индустрия туризма имеет первостепенное значение: она обеспечивает около четверти всей экономики страны. Например, в 2023 году в республику въехали свыше 32 миллионов путешественников, что принесло стране около 20,5 миллиарда евро. Такой приток туристов поддерживает многочисленные отрасли — от отелей и ресторанов до транспорта и торговли. Поэтому любая угроза турпотоку сразу вызывает тревогу в Афинах, особенно если это касается россиян.

Дело в том, что именно путешественники из России славятся своей щедростью и расточительностью в отпуске. По данным греческого издания Banking News, среднестатистический турист из РФ тратит в Греции порядка 1300 евро в сутки, тогда как средние расходы других иностранцев составляют лишь около 567 евро в день. Такое отличие делает российских гостей особенно ценными клиентами для местной туристической индустрии.

Кроме того, россияне всегда составляли заметную долю отдыхающих на греческих курортах — например, в 2013 году Греция приняла 1,3 миллиона туристов из России, а в последующие годы до пандемии поток держался на уровне 800 тысяч человек в год. Для сравнительно небольшого населения Греции такие цифры весьма существенны.

Греция теряет по миллиарду евро в год из-за отсутствия россиян

После 2020 года и особенно на фоне событий 2022-го ситуация кардинально изменилась. Пандемия COVID-19 сначала сократила глобальный туризм, а затем санкции и ограничения, связанные с конфликтом на Украине, практически отсекли поток российских туристов в Евросоюз. В результате интерес россиян к греческому направлению резко упал. Если ранее счет шел на сотни тысяч посетителей в год, то за первые десять месяцев 2024 года в Грецию приехали лишь около 15 тысяч россиян — капля в море по сравнению с докризисными показателями.

Экономические последствия этого разрыва сильно ощущаются для страны. По словам российского посла в Афинах Андрея Маслова, греческие отраслевые эксперты подсчитали, что каждый год без российских туристов обходится Греции примерно в миллиард недополученных поступлений.

Многие локальные бизнесы и регионы потеряли значительную часть прибыли. Например, отрасль по производству меховых изделий (традиционно сконцентрированная в городе Кастория) серьезно пострадала из-за оттока российской клиентуры — россияне долгое время были главными покупателями греческих шуб и изделий из меха.

Похожая картина наблюдается и в сфере элитного туризма: хотя состоятельные гости из РФ все еще интересуются отдыхом на греческих курортах класса люкс, их немного, и это уже не имеет отношения к прежнему массовому туризму. Иными словами, греческая туристическая индустрия лишилась одного из самых платежеспособных сегментов своей аудитории, что ставит под удар благосостояние множества занятых в ней людей.

На каких курортах в Греции обычно отдыхают россияне?

Особенно популярным у россиян всегда был остров Корфу в Ионическом море, но в последние годы он заметно опустел. По словам главы турфирмы Kanoulas Travel Никоса Кануласа, русской речи на курорте уже почти не слышно, теперь в основном там отдыхают французы, немцы и англичане.

Тем не менее любители Греции по-прежнему находят способы прилететь в страну — например, стыковочными рейсами через Дубай, Белград, Стамбул, Ереван и Тбилиси. В сезон туроператоры фиксируют прирост интереса к греческому направлению на 10-20 процентов. Чаще всего запрашивают туры на Родос и Кос, а также курорты полуострова Халкидики и остров Крит.

Чаще всего россияне отдыхают на островах Корфу, Родос, Кос и Крит

Именно поэтому в Афинах с большой тревогой восприняли обсуждение в Евросоюзе запрета туристических виз для россиян. Местные СМИ напрямую заговорили о потенциальной катастрофе. Это может поставить под вопрос стабильность целых регионов, чья экономика зависит от сезонного притока гостей. Тысячи рабочих мест — от гидов и водителей до работников отелей — могут оказаться под угрозой.

Помимо непосредственных убытков в туризме, греческие власти указывают и на более широкие негативные эффекты «визового занавеса». Дело в том, что в самой Греции проживает крупная русскоязычная община — выходцы из бывшего СССР, чьи семейные и деловые связи с Россией сохраняются десятилетиями. Свободное перемещение для них имеет жизненно важное социально-экономическое значение. Новые запреты на поездки грозят подорвать человеческие, предпринимательские и культурные контакты между странами, которые выстраивались много лет.

Более того, не исключены и ответные шаги Москвы: эксперты предупреждают, что в случае визовых ограничений Россия может ввести ответные меры — например, сократить импорт греческих товаров (оливкового масла, фруктов и других сельхозпродуктов), которые традиционно пользуются спросом на российском рынке.

Протест Греции поддержали и другие страны

История с «визовым занавесом» встревожила и другие страны Европы. Схожие причины встать на защиту российских туристов были у Испании, Италии и Франции — каждая из них до недавнего времени принимала сотни тысяч гостей из РФ. Только в прошлом году консульства Италии выдали россиянам 152 тысячи шенгенских виз, французские — 123 тысячи, а испанские — 111 тысяч.

При этом другие страны Евросоюза уже давно перестали выдавать россиянам туристические визы в связи с началом спецоперации на Украине. В их числе, например, оказалась Финляндия, которая в итоге сильно пострадала от таких решений. Представители гостиничного сектора подчеркнули, что так и не смогли найти замену российским туристам, которые до пандемии коронавируса оставляли в стране до 600 миллиардов евро в год.