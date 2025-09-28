Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
1:0
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Астон Вилла
3:1
Завершен
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
0:0
Завершен
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Завершен
Арсенал
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Милан
2:1
Завершен
Наполи
Италия — Серия А|5-й тур
Барселона
2:1
Завершен
Реал Сосьедад
Испания — Примера|7-й тур
23:48, 28 сентября 2025Спорт

Джон Джонс оценил форму 48-летнего Федора Емельяненко

Боец MMA Джон Джонс восхитился формой Федора Емельяненко
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kirby Lee / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс оценил форму россиянина Федора Емельяненко. Его комментарий приводится в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен с восхищением высказался о 48-летнем Емельяненко. «Я до сих пор ни разу ничего подобного не делал», — написал Джонс под видео, на котором россиянин тренируется.

Ранее Джонс посетил Россию. Спортсмен прогулялся по Красной площади в Москве и сфотографировался с сотрудниками ОМОНа.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. Россиянин провел 48 боев по правилам MMA. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Прощальный поединок с участием бойца прошел в феврале 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ обвинили в атаке на Белгород из жилой застройки Харькова

    Додон заявил о победе оппозиции Молдавии

    В Греции испугались запрета на выдачу виз россиянам. Почему там считают, что это будет крахом для страны и Европы?

    В России ответили на идею отправки войск НАТО на Украину

    Джон Джонс оценил форму 48-летнего Федора Емельяненко

    Проживающие на территории России молдаване оценили ситуацию с избирательными участками

    В Белгороде музыканты продолжили концерт после отключения света

    Оппозиционные Санду силы вышли в лидеры на выборах в Молдавии

    В России оценили идею создать особый разведывательный отдел для Трампа

    Трамп отреагировал на стрельбу в церкви

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости