Джон Джонс оценил форму 48-летнего Федора Емельяненко

Боец MMA Джон Джонс восхитился формой Федора Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс оценил форму россиянина Федора Емельяненко. Его комментарий приводится в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен с восхищением высказался о 48-летнем Емельяненко. «Я до сих пор ни разу ничего подобного не делал», — написал Джонс под видео, на котором россиянин тренируется.

Ранее Джонс посетил Россию. Спортсмен прогулялся по Красной площади в Москве и сфотографировался с сотрудниками ОМОНа.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. Россиянин провел 48 боев по правилам MMA. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Прощальный поединок с участием бойца прошел в феврале 2023 года.