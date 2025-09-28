Молдаване, проживающие на территории РФ, раскритиковали ситуацию с участками

Граждане Молдавии, проживающие на территории России, прокомментировали ситуацию с избирательными участками. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

«Проголосовать на парламентских выборах в Молдавии, находясь в России, желающие могут лишь на двух участках. При этом таких людей — более полумиллиона», — пожаловался футболист и бывший игрок сборной Молдавии Алексей Чуйко.

Он также подчеркнул, что для него отдать голос на выборах — это гражданский долг.

«Будущее страны для меня очень важно. Для молдавской молодежи, которая живет в России, очень важно сделать так, чтобы будущее нашей страны стало только лучше. Единственное, что печально — открылось только два избирательных участка», — рассказал журналистам студент МГИМО Илья Георгиу.

Молодой человек также отметил, что его знакомым из других российских городов тяжело добираться до Москвы ради голосования.

Ранее появилась информация, что после обработки 50,04 процента протоколов оппозиционные партии, в том числе Патриотический блок, получают 51,02 процента голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность».

В свою очередь, депутат Госдумы Алена Аршинова пожаловалась, что молдавские граждане, находящиеся в России, были лишены права выбора. Всего в РФ было открыто два участка и выдано 10 тысяч бюллетеней при том, что в стране находятся около 400 тысяч граждан Молдавии.