В России скоро появится интересный гаджет. Чем удивляет новый планшет от Huawei?

В России стартовал предзаказ на планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2”. Это мощное устройство, предназначенное не только для развлечений, но и для профессионального использования. Обзор нового гаджета — в материале «Ленты.ру».

Формат планшетов переживает сейчас ренессанс. Если на заре своего появления они, скорее, являлись статусной игрушкой, то за последние пару лет активно потеснили небольшие ноутбуки, предлагая все больше возможностей для работы и творчества.

Супердисплей

Главной особенностью HUAWEI MatePad Pro 12.2” является экран. Это 12,2-дюймовый Tandem OLED-экран, который имеет разрешение 2800 x 1840 пикселей и поддерживает до одного миллиарда цветов.

Он предлагает высочайшее качество изображения с великолепной цветопередачей и контрастностью 2 000 000:1. Это делает его идеальным для работы с графикой, просмотра фильмов и выполнения задач, требующих точной цветопередачи.

Дополнительная технология PaperMatte, доступная в одной из версий планшета, значительно уменьшает блики и делает экран удобным для длительной работы, особенно в ярко освещенных помещениях или на улице. Технология имитирует эффект работы (рисования или чтения) как на бумаге.

Антибликовая поверхность экрана позволяет комфортно работать и читать тексты без нагрузки на глаза

Например, если вам нужно редактировать документы на улице или рисовать на природе, экран MatePad Pro 12.2 обеспечит отличную видимость даже при ярком солнечном свете.

Фото: Пресс-служба Huawei

Производительность и многозадачность

Оперативная память объемом до 16 гигабайт и встроенное хранилище до 1 терабайта делают планшет идеальным инструментом для работы с большими файлами: такими, как видео, изображения высокого разрешения или многослойные файлы в графических редакторах.

Для пользователей, работающих в условиях многозадачности, доступна функция разделения экрана. Вы можете одновременно открыть несколько приложений и работать в них, не переключаясь между окнами.

Например, можно писать заметки в приложении «Блокнот», просматривая веб-страницы или видеоролики, что особенно удобно для студентов или людей, занимающихся исследованиями.

Умная клавиатура и стилус

Планшет комплектуется умной клавиатурой HUAWEI Glide Keyboard, которая превращает его в полноценное устройство для работы. Клавиатура имеет удобные клавиши с достаточным ходом, а также поддерживает подключение стилуса, который можно заряжать прямо на клавиатуре. Клавиатура входит в комплект поставки.

Стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения отличается высокой чувствительностью к давлению и наклону, а также мгновенным откликом

Это делает планшет удобным для работы в режиме ноутбука: вы можете писать тексты, обрабатывать почту и выполнять другие офисные задачи, а затем использовать стилус для рисования или написания заметок.

Для бизнес-пользователей это особенно актуально: вы можете легко переключаться между задачами, не таская с собой ноутбук и планшет по отдельности. Например, на встрече можно быстро переключиться на режим презентации, а затем вернуться к работе с документами, не отрываясь от устройства.

Написанные стилусом заметки можно легко преобразовать в текст с помощью встроенных функций рукописного ввода.

Фото: Пресс-служба Huawei

Возможности для художников

Приложение GoPaint, предустановленное на планшете, станет настоящим подарком для художников и дизайнеров. Оно предлагает широкий выбор кистей с различными эффектами, включая кисть «Флюид» для создания плавных линий и кисть с эффектом брызг, которая добавляет живые текстуры.

Благодаря усовершенствованным алгоритмам работы, выполненные этими кистями, выглядят очень реалистично.

Кроме того, приложение поддерживает импорт кистей из популярных графических программ

Также есть возможность создать свои уникальные кисти, а затем использовать их в GoPaint. В приложении есть удобные инструменты для редактирования: выделение областей волшебной палочкой, поиск слоев и направляющие сетки, которые ускоряют процесс создания работ.

С помощью стилуса рисовать так же удобно, как от руки. Например, если вы создаете акварельный рисунок, стилус позволяет точно имитировать размытие красок, как при использовании настоящей кисти. Чем сильнее нажим, тем насыщеннее цвет и текстура, что создает иллюзию работы с настоящей бумагой и красками.

Стилус M-Pencil поддерживает функцию наклона, что особенно полезно при рисовании теней и работе с текстурами. Например, при рисовании набросков можно наклонять стилус для создания более мягких и широких штрихов, как при использовании настоящего карандаша.

Фото: Пресс-служба Huawei

Эргономичный дизайн и легкость в использовании

При весе всего 508 граммов и толщине 5,5 миллиметра HUAWEI MatePad Pro 12.2” является одним из самых легких планшетов в своем классе. Его удобно держать одной рукой, что особенно ценно при длительном использовании. Корпус выполнен в двух цветах — золотистом и черном — и имеет текстуру, предотвращающую появление отпечатков пальцев.

Золотистый корпус с шелковистой текстурой придает планшету элегантность и выделяет его среди других устройств.

Пользователи могут наслаждаться просмотром контента или работать с планшетом в любом положении благодаря его легкости и компактности. Например, во время путешествия вы можете комфортно использовать его для чтения или просмотра фильмов, не чувствуя усталости в руках.

Аккумулятор и быстрая зарядка

Планшет оснащен батареей емкостью 10100 миллиампер-часов, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 100 ватт. Это позволяет зарядить устройство на 85 процентов всего за 40 минут, а полный заряд занимает 55 минут.

Для активных пользователей, которым всегда нужно быть на связи, это невероятно удобная функция.

Даже если у вас всего несколько минут на подзарядку, этого будет достаточно, чтобы продолжить работу без перерыва

К тому же планшет поддерживает режим экономии энергии, который позволяет устройству находиться в режиме ожидания до 380 дней.

Это означает, что планшет можно оставить без подзарядки на длительное время, и он будет готов к работе, когда вам это понадобится.

Фото: Пресс-служба Huawei

Кому подойдет

Планшет будет отличным рабочим инструментом для художников и дизайнеров. Благодаря возможности создания 8K-холстов и использования реалистичных текстур в приложении GoPaint, художники могут создавать сложные и детализированные работы.

Бизнес-пользователи оценят возможность использовать его как ноутбук, подключив клавиатуру и стилус. Планшет отлично подходит для презентаций и работы с документами.

Планшет также подойдет студентам и преподавателям. Возможность разделения экрана и работы с несколькими приложениями одновременно упрощает обучение и подготовку к занятиям. Студенты могут конспектировать лекции, просматривая учебные материалы на втором экране, а преподаватели — использовать планшет для интерактивных уроков и презентаций.

Вывод

HUAWEI MatePad Pro 12.2” — это универсальный инструмент для работы и творчества, который сочетает в себе мощную начинку, качественный экран и элегантный дизайн. Его возможности подойдут как для профессионалов, так и для любителей, ищущих высококачественное устройство для решения различных задач. Этот планшет задает новые стандарты в сегменте премиум-устройств и подтверждает лидерство HUAWEI в области технологий.

Цена стартует от 79 999 рублей за базовую версию

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РЕКЛАМОДАТЕЛЬ:

ООО «Техкомпания Хуавэй, ИНН 7714186804

Продавец: ООО «Техкомпания Хуавэй», ОГРН 1027739023212, Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2