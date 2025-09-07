Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:26, 7 сентября 2025Интернет и СМИ

Мошенники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам»

Мошенники получают доступ к Госуслугам, предлагая обновить данные об образовании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Злоумышленники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам» под предлогом обновления данных об образовании. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, мошенник звонит жертве и, представляясь сотрудником университета, предлагает внести информацию о полученном образовании на портале. Для этого аферист просит назвать код из СМС от «Госуслуг»

Если жертва называет код, мошенник получает доступ к ее личному кабинету.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новую схему, используя поддельные чаты с руководителями компаний и якобы официальный бот «Госуслуг». Они создают чаты от имени руководителей и обращаются к сотрудникам, заявляя, что необходимо перевести архив работников на электронные носители. Для «подтверждения данных» жертвам предлагают воспользоваться якобы официальным ботом «Госуслуг» в Telegram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Петербуржцы пожаловались на запах химии и лекарств. Окутавшая город вонь вызвала у жителей слезотечение

    Мошенники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам»

    Трое рабочих погибли при детонации на шахте в Хабаровском крае

    На Патриарших прудах поймали необычного «лебедя»

    Обломки беспилотника ВСУ упали на территории НПЗ на Кубани

    В Минпросвещения прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах

    Стало известно о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина

    Во Франции заявили о срыве Путиным плана Макрона по Украине

    В Киеве рассказали о просьбе Зеленского к Макрону

    В Краснодарском крае прозвучали взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости