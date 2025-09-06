Интернет и СМИ
06:27, 6 сентября 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему с фейковым ботом «Госуслуг»

Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Злоумышленники придумали новую схему, используя поддельные чаты с руководителями компаний и якобы официальный бот «Госуслуг». Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснило агентство, мошенники создают чаты от имени руководителей и обращаются к сотрудникам, заявляя, что необходимо перевести архив работников на электронные носители и удалить из системы тех, кто больше не работает. Для «подтверждения данных» жертвам предлагают воспользоваться якобы официальным ботом «Госуслуг» в Telegram.

Человеку предлагают перейти по ссылке, нажать start и ввести номер телефона. Затем пользователю в СМС приходит шестизначный код. Аферисты требуют прислать этот код в чат, утверждая, что без него процедура оцифровки завершена не будет. После того как жертва отправляет код, злоумышленники получают полный доступ к его личному кабинету на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что злоумышленники придумали новую двухэтапную схему, которая предполагает кражу данных через предложение о получении персонального кода от домофона.

