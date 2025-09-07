Мир
04:52, 7 сентября 2025

В США прошел марш против мер Трампа по борьбе с преступностью

CNN: В Вашингтоне прошла акция против мер Трампа по борьбе с преступностью
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Вашингтоне прошел марш против мер президента Штатов Дональда Трампа по борьбе с преступностью в американской столице. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, участники марша прошли от парка Меридиан-Хилл до площади Свободы рядом с Белым домом. Участники акции несли плакаты с лозунгами «Защитим самоуправление Вашингтона» и «Остановим захват власти Трампом».

До этого Дональд Трамп объявил ряд шагов, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Политик указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства.

Ранее сообщалось, что американский президент намерен направить подразделения Национальной гвардии в Балтимор для борьбы с преступностью. Белый дом сослался на статистику, согласно которой Балтимор входит в число самых криминальных городов США.

1 сентября Дональд Трамп сообщил, что войскам Национальной гвардии удалось избавить Вашингтон от преступности меньше, чем за две недели после переброски бойцов в город.

