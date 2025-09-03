Мир
08:00, 3 сентября 2025

Трамп введет войска в «адскую дыру»

Трамп заявил о намерении направить нацгвардию США в Балтимор
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении направить подразделения Национальной гвардии в Балтимор для борьбы с преступностью. Его слова передает телеканал CBS News.

«Балтимор сейчас — это адская дыра», — отметил американский лидер.

Белый дом сослался на статистику, согласно которой Балтимор входит в число самых криминальных городов США. При этом сроки возможного ввода Нацгвардии президентом названы не были.

Ранее Трамп заявил о планах ввести войска в Чикаго. Он пояснил, что получает обращения от местных жителей, которые просят о помощи.

11 августа глава Белого дома направил войска Нацгвардии в Вашингтон из-за уличной преступности. Незадолго до этого политик высказался о том, что американская столица показала высокий уровень преступности и даже стала, по его мнению, «одним из самых опасных городов».

