Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 2 сентября 2025Мир

Трамп пообещал отправить нацгвардию в Чикаго

Трамп заявил о планах по введению нацгвардии в Чикаго для борьбы с преступностью
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский президент Дональд Трамп собрался ввести силы нацгвардии США в Чикаго, чтобы побороть рекордный уровень преступности в этом городе. Трансляция его выступления из Овального кабинета ведется на YouTube.

Трамп пояснил, что получает обращения от местных жителей, которые просят о помощи. В своих письмах они указывают, что боятся выходить на улицу из-за криминала в городе.

«Мы сделаем это. Я не сказал когда, но мы сделаем», — пояснил Трамп в рамках пресс-конференции.

11 августа глава Белого дома сообщил, что направляет войска нацгвардии в Вашингтон из-за уличной преступности. Незадолго до этого политик высказался о том, что американская столица показала высокий уровень преступности и даже стала, по его мнению, «одним из самых опасных городов».

Как отметил лидер США, это решение помогло за две недели превратить Вашингтон в безопасную зону. Вероятно, такая практика может распространиться и на другие проблемные территории в Америке. По мнению Трампа, аналогичные меры нужно применять и в иных местах скопления преступников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил смену позиции по Украине

    В российском регионе авто с водителем выкинуло в реку

    Трамп прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен

    Иностранный футболист «Краснодара» сравнил чемпионаты России и Франции

    Трамп сообщил об ударе по кораблю с наркотиками из Венесуэлы

    Трамп пообещал отправить нацгвардию в Чикаго

    Трамп заявил о нуждающемся в США Китае

    Трамп высказался о снижении пошлин против Индии из-за российской нефти

    Трамп угрозой ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

    Бойцы «Азова» начали наносить себе ранения в попытке избежать боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости