Трое рабочих погибли при детонации на шахте в Хабаровском крае

Трое рабочих погибли при взрыве на шахте в поселке Многовершинный

Трое рабочих погибли в результате детонации взрывчатого вещества на шахте, расположенной в поселке Многовершинный Хабаровского края. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Детонация произошла 6 сентября в ходе перевозки взрывчатого вещества. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее на уральской шахте «Северопесчанская» произошло обрушение породы. ЧП случилось при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ. На горизонте 338 метров обвалилась порода, в момент взрыва в шахте находились пять горняков, один из которых получил несовместимые с жизнью травмы.