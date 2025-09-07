Петербуржцы пожаловались на запах химии и лекарств. Окутавшая город вонь вызвала у жителей слезотечение

Жители Петербурга пожаловались на химический запах, вонь вызвала слезотечение

Жители нескольких районов Санкт-Петербурга пожаловались на химический запах. Они рассказали о запахе «химии и лекарств» в Приморском, Центральном, Невском, Петроградском, Фрунзенском, Колпинском районах города.

Пахнет как будто смесью нитриловой краски и хлора Telegram-канал «Осторожно, новости»

В экологической службе Петербурга пояснили, что в ближайшее время из-за непогоды могут появляться «разные запахи». Так, из-за безветрия на улицах скапливаются продукты жизнедеятельности города. Вонь петербуржцам посоветовали «переждать». Неприятный запах может остаться в Петербурге до понедельника, 8 сентября.

Вонь вызвала слезотечение

Химический запах начал вызывать слезотечение. По данным источников Shot, резкий запах сравнивают с «горелой проводкой, йодом либо хлором».

«Один из подписчиков заявил, что, когда вышел на улицу, почувствовал привкус во рту, "будто черного перца лизнул", а у других заслезились глаза», — говорится в публикации.

Также в сентябре сообщалось, что пассажиры метро в Санкт-Петербурге застряли в поезде с запахом едкой гари. Задержка поезда произошла из-за неизвестной неполадки. Транспортное средство передвигалось по Кировско-Выборгской линии. На пути от станции «Гражданский проспект» до станции «Академическая» состав остановился в тоннеле, после чего пассажиры почувствовали вонь.

Жители других российских городов жаловались на неприятные запахи

В феврале жители нескольких районов Саратова пожаловались на едкий запах в воздухе. С соответствующей проблемой столкнулись жители микрорайона Улеши, поселка Юбилейного, а также в районе театра драмы, вокруг парка имени Горького и в других частях города. При этом неприятный запах в воздухе стоял и утром. Одни местные жители отмечали, что он похож на запах керосина, другие — на «тухлятину» и запах газа.

Специалисты на постоянной основе берут пробы воздуха и анализируют их на предмет превышения концентрации вредных веществ. По итогам вчерашнего дня превышений зафиксировано не было. Специалисты уточняют, что запах может быть связан с атмосферными явлениями Роман Бусаргин Губернатор Саратовской области

Глава региона также добавил, что направил обращение в компетентные органы с просьбой проверить деятельность промышленных предприятий и чаще брать пробы воздуха в разных районах Саратова.

В июле сообщалось, что неприятный запах, возникший в нескольких районах Нижнего Новгрода, мог быть вызван сбросами запрещенных веществ предприятий города. Местные власти решили провести внутреннюю проверку абонентов, от которых осуществляется прием сточных вод, и составляют план необходимых лабораторных исследований. Причиной разбирательства стали жалобы жителей города на появившиеся неприятные запахи. Возбужденное в этой связи уголовное дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В августе жильцы многоквартирного дома в Москве пожаловались на неприятный запах из подвала, распространившийся по квартирам. Дом располагается на Ялтинской улице.

Собственники сообщили, что вонь появилась из-за того, что год назад в подвал начали сливать нечистоты. Жильцы обратились за помощью в «Жилищник», после чего помещение было очищено, однако в этом году проблема повторилась.

В мае 2024 года после ремонтных работ во дворе Доходного дома Кавоса на Садовой улице Петербурга появилась зловонная яма. В ходе работ по укреплению фундамента подрядчики случайно зацементировали трубопровод канализации и один из колодцев. Обнаружив ошибку, коммунальщики частично разрыли участок, но спустя несколько дней забросили его. Через месяц яма увеличилась из-за провалившейся брусчатки, ее облюбовали вредители. С потеплением запах канализации усиливался.