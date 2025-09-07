Экономика
00:29, 7 сентября 2025

Петербуржцам посоветовали «переждать» окутавшую город вонь

Химический запах в Петербурге связан с безветрием и может остаться до 8 числа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serj Sakharovskiy / Unsplash

Неприятный запах может остаться в Санкт-Петербурге до понедельника, 8 сентября. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

Химический запах в воздухе ощущается из-за неблагоприятных метеоусловий, объяснили в дежурной экологической службе. Так, из-за безветрия на улицах скапливаются продукты жизнедеятельности города. Вонь петербуржцам посоветовали «переждать».

О жалобах жителей Петербурга на «запах химии и лекарств» стало известно 6 сентября. Подписчики «Осторожно, новости» сравнили запах со «смесью нитриловой краски и хлора». Источники Shot рассказали, что резкий запах вызывает слезотечение.

