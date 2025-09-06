Экономика
Окутавшая Петербург вонь начала вызывать слезотечение

Shot: Окутавший Петербург химический запах начал вызывать слезотечение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kirill Mikhaylyuk / Unsplash

Химический запах, вызывающий слезотечение, окутал несколько районов Сенкт-Петербурга. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале. Точной информации о происхождении химического запаха пока нет.

Как утверждают источники Shot, резкий запах, который сравнивают с «горелой проводкой, йодом либо хлором», ощущается в Приморском, Центральном, Невском, Петроградском, Фрунзенском, Колпинском районах города.

«Один из подписчиков заявил, что, когда вышел на улицу, почувствовал привкус во рту, "будто черного перца лизнул", а у других заслезились глаза», — говорится в публикации.

О жалобах жителей Петербурга на «запах химии и лекарств» стало известно ранее 6 сентября. Подписчики «Осторожно, новости» сравнили запах со «смесью нитриловой краски и хлора».

