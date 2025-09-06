Экономика
22:49, 6 сентября 2025Экономика

Жители Петербурга пожаловались на запах химии и лекарств

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hu Chen / Unsplash

Жители нескольких районов Санкт-Петербурга жалуются на химический запах. Об этом в субботу, 6 сентября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам жителей, «запах химии и лекарств» ощущают в Приморском, Центральном и Фрунзенском районах. «Пахнет как будто смесью нитриловой краски и хлора», — пишет «Осторожно, новости».

В экологической службе сообщили петербуржцам, что в ближайшее время из-за непогоды могут появляться «разные запахи».

Ранее жильцы многоквартирного дома в Москве пожаловались на неприятный запах из подвала, распространившийся по квартирам. По словам собственников, вонь появилась из-за того, что год назад в подвал начали сливать нечистоты.

