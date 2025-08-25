Москвичи пожаловались на вонь

Жильцы дома в Москве пожаловались на вонь из подвала

Жильцы многоквартирного дома в Москве пожаловались на неприятный запах из подвала, распространившийся по квартирам. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Дом располагается на Ялтинской улице. По словам собственников, вонь появилась из-за того, что год назад в подвал начали сливать нечистоты. Жильцы обратились за помощью в «Жилищник», после чего помещение очистили, однако в этом году проблема повторилась.

«Появился аромат на первых этажах, и он стал подниматься выше. В прошлом году при такой ситуации появлялись комары и блохи», — рассказал один из собственников. При этом коммунальщики заявили, что сливы не производились.

