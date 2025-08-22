Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:28, 22 августа 2025Экономика

Россиянам назвали способ наказать соседей за вонь

Эксперт Федорук: Россияне имеют право наказать соседей за неприятный запах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне имеют право наказать соседей за неприятный запах и антисанитарию в их квартире. Способы это сделать назвал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, пишет aif.ru.

Однако самостоятельно наказывать других жильцов за вонь в подъезде не стоит, отметил специалист. Следует обратиться в уполномоченный орган — например, в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства выпишут нарушителям штраф в размере от 500 до 1000 рублей и предупредят собственника, что нужно устранить причину зловония.

Если ситуация после этого не изменится, и квартира продолжит мешать безопасному и комфортному проживанию соседей, то для хозяев жилья предусмотрены более жесткие меры. «Суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения», — рассказал Федорук.

Ранее жительница Воронежа попала под суд из-за того, что развела тараканов в квартире. Об антисанитарии в квартире россиянки стало известно летом 2024 года, когда к ней пришли с проверкой сотрудники энергетической службы. Во время обхода они обнаружили в жилье большое количество мусора, неприятный запах и множество тараканов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?

    В российском приграничье появились охотящиеся за людьми «дроны-ждуны»

    Названа самая стильная собака года

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7 классах

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Подмосковье заметили осенние следы

    Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

    Российские школьники выиграли золото на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам

    Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости