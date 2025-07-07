В Санкт-Петербурге пропал интернет и возник авиационный коллапс. Что происходит в городе?

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета

В Санкт-Петербурге наблюдаются массовые сбои в работе мобильного интернета. Первые сообщения о проблемах появились утром 6 июля из северной части города, а в течение дня жалобы начали поступать и из других районов, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В половине города не работает мобильный интернет, цены на такси выросли в пять-шесть раз Telegram-канал «Осторожно, новости»

Кроме того, сообщения о сбоях в работе мобильной связи поступают и из Ленинградской области. Они затронули не только рядовых граждан, но и бизнес — из-за проблем в работе интернета в некоторых заведениях перестали работать терминалы и кассы, из-за чего местные жители не могут расплатиться при помощи карт или QR-кодов. Как пишет портал 78.ru, на некоторых заправках и в магазинах города покупателей просят расплачиваться наличными.

На Балтийском вокзале временные проблемы с интернет-соединением привели к сбою работы терминалов и касс.

Пассажирам рекомендуют приобретать билеты уже в электричке 78.ru

Уточняется, что проблемы затронули сразу несколько операторов. В частности, сбои наблюдаются у «Мегафона», t2, Yota, «Билайна» и «Т-мобайла». При этом проблем с доступом в интернет по проводу или через Wi-Fi не возникает.

Авиационный коллапс в Пулково

По данным на вечер 6 июля, в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково было задержано 36 рейсов. Еще 90 рейсов на прилет и вылет были отменены. Неоднократно в воздушной гавани приостанавливали полеты.

Фото: Global Look Press

Пресс-служба аэропорта выступила с обращением к пассажирам ночных рейсов. Их попросили следить за возможным переносом при помощи онлайн-табло. В случае, если рейс будет перенесен, пассажирам порекомендовали не приезжать в воздушную гавань заранее.

Кроме того, пассажиров отмененных рейсов, тех, кто решил отказаться от полета, а также встречающих и провожающих попросили покинуть здание аэровокзала. В пресс-службе пояснили, что возможности терминала по размещению ограничены.

В связи с этим было также принято решение временно ограничить проход в терминал.

Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам Пресс-служба аэропорта Пулково

6 июля в период с 21:30 до 22:30 по московскому времени воздушную гавань открывали на прием и вылет самолетов. За это время в Пулково приземлились рейсы из четырех городов, а в другие города отправились пять воздушных судов.

Последствия авиационного коллапса

По оценкам аналитиков, транспортный коллапс может обойтись авиакомпаниям примерно в 20 миллиардов рублей. По мнению экспертов, авиакомпании должны покрывать расходы на размещение и питание пассажиров.

Фото: Global Look Press

Кроме того, проблемы в работе воздушной гавани привели и к тому, что закончились билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву на 6 июля. Также пассажиры активно раскупают и билеты на утро 7 июля.

Однако, как сообщила Федеральная пассажирская компания, можно нарастить число вагонов в поездах между Москвой и Петербургом. Соответствующее решение будет приниматься в случае необходимости и при наличии технических возможностей.