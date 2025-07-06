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23:30, 6 июля 2025Путешествия

Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничили

Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничен, допуск будет осуществляться только по билетам. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

«Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что работа мобильного интернета в терминале в настоящий момент ограничена.

Ранее Пулково в Санкт-Петербурге открыли на прием самолетов на час, с 21:30 до 22:30 по московскому времени. В пресс-службе аэропорта отметили, что в период кратковременного открытия воздушного пространства было отправлено пять рейсов: в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград, Новосибирск.

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