Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничили

Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничен, допуск будет осуществляться только по билетам. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

«Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что работа мобильного интернета в терминале в настоящий момент ограничена.

Ранее Пулково в Санкт-Петербурге открыли на прием самолетов на час, с 21:30 до 22:30 по московскому времени. В пресс-службе аэропорта отметили, что в период кратковременного открытия воздушного пространства было отправлено пять рейсов: в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград, Новосибирск.