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17:17, 6 июля 2025Путешествия

В российском городе приостановили полеты

В петербургском аэропорту Пулково приостановили полеты
Мария Черкасова

Фото: Sergei Sokolnikov / Shutterstock / Fotodom

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в субботу, 5 июля, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о парализации авиасообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.

В воскресенье, 6 июля, сообщалось, что из-за авиационного коллапса в аэропортах Центральной России билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву полностью закончились в продаже. В Федеральной пассажирской компании (ФПК) пообещали, что нарастят количество вагонов поездов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом при необходимости.

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