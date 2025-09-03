Экономика
15:26, 3 сентября 2025

Пассажиры метро в Санкт-Петербурге застряли в поезде с запахом едкой гари

В Санкт-Петербурге произошла задержка поезда
Александра Качан (Редактор)
Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

В метро Санкт-Петербурга произошла задержка поезда из-за неизвестной неполадки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Поезд, о котором идет речь, передвигался по Кировско-Выборгской линии. На пути от станции «Гражданский проспект» до станции «Академическая» состав остановился в тоннеле, после чего пассажиры почувствовали едкий запах гари. Поезд отправился дальше только спустя пять минут и при этом передвигался гораздо медленнее обычного.

После того, как состав прибыл на станцию, находившихся внутри людей попросили выйти наружу. Спустя несколько минут ожидания пассажиры смогли сесть в другой поезд.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге появятся две новые станции метро. Их построят до конца 2025 года.

