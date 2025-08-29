Экономика
16:48, 29 августа 2025

В Санкт-Петербурге появятся две новые станции метро

Беглов: В 2025 году в Санкт-Петербурге построят две новые станции метро
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В 2025 году в петербургском метрополитене появятся две новые станции. Их скорое открытие в эфире телеканала «78» анонсировал губернатор Александр Беглов.

До конца 2025 года в Северной столице планируется завершить строительство двух станций метро, «Путиловской» и «Юго-Западной». Как подчеркнул глава города, процесс прокладывания тоннелей в Санкт-Петербурге отличается сложностью из-за глубинных условий. Ускорить работы можно за счет нового оборудования, в том числе закупок наклонных щитов, добавил Беглов.

Ранее сообщалось о продлении Филевской линии московского метрополитена. Голубую ветку собираются протянуть через районы Кунцево и Можайский вплоть до инновационного центра «Сколково». Сроки строительства не сообщаются, в данный момент идет предпроектная подготовка трассировки линии и размещения новых станций.

