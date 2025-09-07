Бывший СССР
Разведчик рассказал о сражающихся за ВСУ наемниках из трех стран

РИА Новости: Наемники из Польши, Румынии и Болгарии сражаются на стороне ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Наемники из Польши, Румынии и Болгарии сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал боец военной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Дондос.

«Были поляки, румыны и еще какие там — болгары вроде как. У них мотивация — деньги», — объяснил собеседник агентства.

Как утверждает Дондос, далеко не все наемники успевают получить обещанные гонорары, поскольку часто оказываются ликвидированы российскими войсками до перечисления денежных выплат.

Ранее российский боец с позывным Ахи рассказал, что иностранные наемники ВСУ на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) пытались покинуть свои позиции, они были уничтожены при бегстве. По его словам, российские военные регулярно находят следы пребывания иностранных наемников на позициях: оружие, продукты питания, бронежилеты.

